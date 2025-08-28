Canobbio responde pergunta sobre arbitragem polêmica de Bahia x Fluminense
Times se enfrentam novamente após a Data Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
Em um jogo aberto até as últimas voltas do ponteiro, o Bahia se deu melhor ao bater o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, Canobbio foi questionado pela repórter da transmissão sobre a arbitragem polêmica da partida, mas o jogador disse que o time tem que se preocupar com outras coisas.
Melhores momentos: com arbitragem polêmica, Bahia marca no fim e vence o Fluminense na Copa do Brasil
Futebol Nacional
Isaque, revelado pelo Fluminense, é anunciado pelo Shakhtar Donetsk
Futebol Internacional
Elenco completo do Fluminense dura apenas 11 minutos para Renato Gaúcho
Fluminense
➡️ Com arbitragem polêmica, Bahia marca no fim e vence o Fluminense na Copa do Brasil
- A gente tem que se preocupar com o resultado, eu acho que o primeiro tempo, nos 25 ou 30 minutos, a gente jogou muito bem, mas não conseguiu fazer o gol. Teve um gol que estava impedido, eu tive um cara a cara ruim com o goleiro, são muitas situações que não conseguimos concretizar - disse o uruguaio, que seguiu:
- Acho que ficamos com muita raiva porque trabalhamos bem, a bola rodou bem, tivemos chances de gol, mas Deus… Estamos sempre vivos. O presidente falou que o clube é assim, o clube, quando a gente menos espera, está vivo, a história do clube é essa. Acreditamos que temos um time muito bom, muito forte, acreditamos que estamos vivos, temos muita raiva, muita inteligência. Nos faltam 90 minutos no Maracanã com a nossa torcida, e vamos com tudo, vamos com tudo.
Jogo da volta: Fluminense x Bahia
A partida de volta está marcada para as 19h do dia 10 setembro (horário de Brasília), no Maracanã, após a Data Fifa. O time que passar embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE
QUARTAS DE FINAL (IDA) – COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Luciano Juba, 40'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Renê (Fluminense); Lucho Rodríguez (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 43.276;
💸 Renda: R$ 1.452.293,00.
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez).
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Hércules; Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Germán Cano).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias