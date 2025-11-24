Fluminense fecha acordo com TRE para eleições
Pleito acontecerá no próximo sábado, 29 de novembro
O Fluminense finalizou acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) para o uso de urnas eletrônicas na eleição que definirá o presidente do clube para o triênio 2026–2028. O pleito acontecerá no próximo sábado, 29 de novembro, das 8h às 17h, no Salão Nobre das Laranjeiras.
Ao todo, o TRE-RJ colocará 22 urnas eletrônicas à disposição da votação tricolor. Destas, 17 serão utilizadas diretamente pelos sócios, enquanto outras cinco permanecerão como reserva técnica para eventuais substituições.
Além das urnas eletrônicas, o processo eleitoral contará com três urnas manuais de cédula de papel. Uma delas ficará instalada no parque infantil, em área de fácil acesso, destinada a sócios com mobilidade reduzida. As outras duas estarão no próprio Salão Nobre: uma para eleitores que regularizarem sua situação apenas no dia da votação; e outra voltada a quem tiver autorização judicial para participar do pleito.
Eleições Fluminense: números de candidatos são sorteados
Mattheus Montenegro concorrerá com o 20, enquanto Ademar Arrais aparecerá na urna como 30. O processo segue o mesmo formato das últimas eleições, nas quais o voto é realizado de forma numeral, e não pelo nome do candidato.
Número 20 – "Clube que orgulha o Brasil"- candidato Mattheus Montenegro e vice Ricardo Tenório.
Número 30 – "O Fluminense tem pressa"- candidato Ademar Arrais e vice Adyr Tourinho.
A disputa terá apenas dois concorrentes. Além de Montenegro e Arrais, inicialmente havia expectativa pela candidatura de Celso Barros, que não chegou ao pleito devido ao seu falecimento no sábado (15).
