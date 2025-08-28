menu hamburguer
Fora de Campo

PC de Oliveira bate martelo sobre possíveis pênaltis em Bahia x Fluminense

Tricolores pediram penalidade em duas jogadas

imagem cameraPC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
21:49
Atualizado há 0 minutos
Com gol sofrido no final da partida, o Fluminense foi derrotado pelo Bahia nesta quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, dois lances polêmicos, ambos envolvidos possíveis pênaltis, geraram grande repercussão durante a segunda etapa da partida. Na transmissão do duelo no "SporTV", o narrador Luiz Carlos Júnior informou que o especialista de arbitragem Paulo César Oliveira concordou com o juiz nas duas decisões.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O primeiro pedido de pênalti da torcida tricolor carioca aconteceu aos 21 minutos. Após disputa com o volante Jean Lucas, do Bahia, Martinelli caiu dentro da área. O árbitro Raphael Claus mandou o jogo seguir após instrução do VAR. Para PC de Oliveira, o atleta da equipe de Rogério Ceni toca antes na bola.

Já nos acréscimos, Soteldo fez boa jogada pela esquerda e a bola acertou o braço do lateral Arias. Em campo, Raphael Claus sinalizou a penalidade. Porém, após consultar o VAR, voltou atrás da decisão e anulou a cobrança. Segundo o comentarista da Globo, corretamente.

O que vem por aí para Fluminense e Bahia?

As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Com o resultado negativo na ida, o Tricolor Carioca precisa vencer por mais de um de diferença para avançar durante o tempo regulamentar. Antes, as equipes têm compromissos neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Na parte de cima da tabela de classificação, o Fluminense visita o Santos, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), neste domingo (31). No mesmo dia, o Bahia vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, às 18h30 (de Brasília).

Cauly e Cannobio em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Cauly e Cannobio em ação na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

