Por alta procura, Fluminense Boat tem vendas reabertas e embarcação maior

COLÚMBIA (EUA) - Como parte de uma das ações no Mundial de Clubes, o Tricolor promoverá o Fluminense Boat, levando torcedores do clube em uma tradicional travessia pelo Rio Hudson e passando pelos principais pontos turísticos de Nova York. Por conta da alta procura entre a torcida, o clube trocou a embarcação por uma maior e reabriu as vendas para o evento, que acontece no dia 16 de junho.

continua após a publicidade

O ingressos do segundo lote estão disponíveis no site da da Futebol Card e custam US$ 225 para sócios e US$ 260 para não-sócios. Além do passeio pela cidade, programação contará com a presença de Felipe Melo e com um jantar na área interna, enquanto na externa haverá música ao vivo com DJ e um grupo de samba e pagode.

O evento começará às 18h30 e terminará às 22h30. Durante as quatro horas, o Fluminense Boat passará pelas Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilhas Ellis.

continua após a publicidade

Outras ações do Fluminense no Mundial

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Em Noa York e em Miami, o clube promoverá a Fluminense House, que será casa temáticas para o torcedor. Com programação voltada à confraternização da torcida, as casas tricolores serão ambientadas com as cores e símbolos do clube, além de receberem a taça original da Conmebol Libertadores de 2023 para fotos. Em Nova York, funcionará entre os dias 17 e 21 de junho no Bar Legends (6 W 33rd Street), próximo ao Empire State Building, sede da torcida NY Flu. Já em Miami, a ativação ocorrerá no Magic 13 Brewing (340 NE 61st St), nos dias 24 e 25 de junho.

Fluminense se prepara para realizar celebrações nos Estados Unidos durante o Mundial (Foto: Divulgação/Fluminense)

Mais notícias do Fluminense

➡️ Fluminense fecha lista de inscritos no Mundial com 32 jogadores

➡️ Jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025; veja datas, horários e onde assistir

➡️ Com dois de Cano, Fluminense vence jogo-treino em último teste antes do Mundial

➡️ Jogadores de Columbia se empolgam com craques do Fluminense na universidade