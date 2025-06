O Fluminense está pronto para representar o Brasil no inédito Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será realizado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho. Com um novo formato, o torneio contará com 32 equipes de todos os continentes, divididas em oito grupos de quatro times cada. O Tricolor das Laranjeiras, campeão da Copa Libertadores de 2023, foi sorteado como cabeça de chave do Grupo F. O Lance! te apresenta a agenda de jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025.

A equipe carioca enfrentará adversários de diferentes continentes na fase de grupos: Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). Os dois melhores colocados do grupo avançam para as oitavas de final, iniciando a fase eliminatória do torneio.

O Fluminense estreia no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em seguida, enfrenta o Ulsan Hyundai no mesmo estádio, em 21 de junho. A última partida da fase de grupos será contra o Mamelodi Sundowns, no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 25 de junho.

As expectativas são altas para o Tricolor, que busca conquistar seu primeiro título mundial. Com um elenco forte e experiente, o Fluminense espera superar os desafios e levantar o troféu inédito no novo formato da competição.

Agenda do Fluminense no Mundial de Clubes 2025

🔴 1ª Rodada – Fluminense x Borussia Dortmund

Data: 17 de junho (terça-feira)

17 de junho (terça-feira) Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

🔴 2ª Rodada – Fluminense x Ulsan Hyundai

Data: 21 de junho (sábado)

21 de junho (sábado) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

🔴 3ª Rodada – Mamelodi Sundowns x Fluminense

Data: 25 de junho (quarta-feira)

25 de junho (quarta-feira) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

Onde assistir aos jogos do Flu

Os torcedores poderão acompanhar os jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025 por diversas plataformas:

TV aberta: Globo

Globo TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming gratuito: CazéTV (YouTube)

CazéTV (YouTube) Streaming global gratuito: DAZN

A DAZN adquiriu os direitos globais de transmissão do torneio, garantindo ampla cobertura dos jogos.

Preparação do Flu para o Mundial

Para os dois primeiros jogos, contra Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai, o Fluminense ficará baseado em Atlantic City, utilizando as instalações esportivas da Universidade de Stockton. A cidade está localizada a cerca de uma hora de ônibus de Nova Jersey, facilitando a logística da equipe. Para o último jogo da fase de grupos, contra o Mamelodi Sundowns, a delegação se deslocará para Miami.

Com uma preparação intensa e foco total na competição, o Fluminense busca fazer história no novo formato do Mundial de Clubes da FIFA.