COLÚMBIA (EUA) - Em Conselho Arbitral realizado na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), nesta quarta-feira (11), o Fluminense conheceu seu caminho no Campeonato Carioca de 2026. Com o objetivo de valorizar a competição e adequar-se ao calendário nacional, a edição da próxima temporada terá cinco datas a menos e um novo formato.

A reunião contou com a presença de representantes dos 11 clubes garantidos na Série A do Estadual do ano que vem. Por conta do Mundial de Clubes, o Flu participou de forma remota, uma vez que Mário Bittencourt está com a delegação nos Estados Unidos.

— A redução de datas será mais atraente, pois todos os jogos serão decisivos, não só clássicos, mas as partidas dos grandes contra os clubes formadores — disse o presidente tricolor.

A previsão é que a competição comece em 21 de janeiro e termine em 15 de março. Serão 12 equipes, divididas em dois grupos de seis conforme o sorteio. No grupo A, estão Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e o campeão da Série A2. Já no B, estão Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.

Torcida do Fluminense no Maracanã durante a final do Carioca de 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Nos novos moldes, os clubes enfrentam os times da outra chave em turno único na primeira fase. Ao final, os quatro melhores de cada disputam as quartas de final em jogo único contra equipes do mesmo grupo (A1 x A4, B1 x B4 e assim sucessivamente). Os vencedores avançam para a semifinal em dois jogos a serem definidos por sorteio, enquanto os perdedores jogarão a Taça Rio. A final do Carioca de 2026 será decidida em uma partida.

Tabela do Fluminense na primeira fase do Carioca de 2026

1ª rodada, 21/1 ou 22/1: Fluminense x Madureira

x Madureira 2ª rodada, 24/1 ou 25/1: Boavista x Fluminense

3ª rodada, 31/1 ou 1/2: Nova Iguaçu x Fluminense

4ª rodada, 4/2 ou 5/2: Fluminense x Flamengo

x Flamengo 5ª rodada, 7/2 ou 8/2: Botafogo x Fluminense

6ª rodada, 14/2 ou 15/2: Fluminense x Maricá

