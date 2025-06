COLÚMBIA (EUA) — Renato Gaúcho teve uma última oportunidade de testar o elenco do Fluminense antes de estrear no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund, no dia 17. O jogo treino foi realizado nesta quarta-feira (11), às 12h do horário local (13h de Brasília), na Universidade da Carolina do Sul, contra o Charleston Battery, e o Tricolor venceu por 6 a 2, com gols de Cano (2), Renê, Nonato, Ignácio e Thiago Santos.

O amistoso tinha o intuito de dar ritmo aos jogadores, de modo que o treinador utilizou quase todas as peças disponíveis - Gustavo Ramalho e Marcelo Pitaluga, por exemplo, não entraram. Com 29 dos 32 jogadores inscritos à disposição - Arias, Lezcano e Soteldo ainda não estão nos Estados Unidos -, Renato avaliou positivamente a atividade.

— Apesar do calor, treinamos no horário em que vamos jogar. Não estava preocupado com o placar e, sim, em dar ritmo de jogo ao grupo para fazermos uma boa estreia. O calor dificulta bastante, mas fazer o quê? Vamos ter que jogar ao meio-dia. Agora temos mais quatro dias para preparar a equipe para a estreia.

Vale destacar que, ainda que extra-oficialmente, Cano voltou a balançar as redes depois de mais de dois meses. A última partida que marcou foi no empate com o Vitória, pelo Brasileirão, em 10 de abril. Duas partidas depois, contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, sofreu a lesão no ligamento colateral medial do joelho. Mesmo com esse tempo inativo, o argentino segue na artilharia do time em 2025, com 14 gols marcados.

O Charleston Battery é o segundo colocado da United Soccer League (USL), a segunda divisão da liga norte-americana. A equipe fica sediada na cidade de Charleston, ao sul de Columbia, mais próximo da costa leste. O meia Juan Torres, colombiano de 24 anos que já jogou no Corinthians, falou sobre o duelo destacando a oportunidade de enfrentar grandes nomes do Tricolor:

— O treino foi muito bom para nós, porque estamos ajudando o Fluminense. Desejamos toda sorte a vocês no Mundial. E eu nunca tinha jogado contra o Ganso e o Thiago Silva, então foi lindo jogar contra jogadores que eu assistia quando era criança. Foi muito gratificante.

Guga em campo no jogo-treino entre Fluminense e Charleston Battery (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Calendário do Fluminense no Mundial de Clubes

O primeiro desfaio do Flu será o Borussia Dortmund. As equipes se enfrentam no dia 17 de junho (terça-feira), às 13h (de Brasília, 12h local), no MetLife Stadium em Nova Jersey. No mesmo estádio, enfrenta o Ulsan, no dia 21 (sábado), às 19h (de Brasília, 18h local). Fechando a fase de grupos, encara o Mamelodi Sundowns, no dia 25 (quarta-feira), às 16h (de Brasília, 15h local), no Hard Rock Stadium, em Miami.

