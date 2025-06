Fluminense fecha lista de inscritos no Mundial com 32 jogadores

COLÚMBIA (EUA) - O Fluminense definiu a lista final para o Mundial de Clubes com 32 jogadores inscritos. A relação permanece a já informada inicialmente, contando apenas com o acréscimo de Soteldo, recém-contratado.

continua após a publicidade

O período de inscrição começou no dia 1 de junho e se encerrou no dia 10. Nesse meio tempo, o Flu tentou trazer alguns reforços, sondando as situações de Neymar, Cristiano Ronaldo e Willian, além de abrir negociações com o Nacional por Nico López. Os movimentos de mercado do Flu visavam atacantes agudos, com bom drible e "um para um", característica valorizada por Renato Gaúcho. Além disso, conforme Mário Bittencourt afirmou, buscou também nomes que valorizassem a marca do Tricolor internacionalmente.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

No caso do camisa 10 do Santos, a negativa se deu pelo projeto de recuperação que está seguindo na Vila Belmiro. Já sobre o craque português, por não ter interesse em jogar no Brasil. Ainda, confessou que tentou o retorno do volante André para a disputa da competição, mas o Wolverhampton rejeitou a possibilidade.

continua após a publicidade

O clube possuia três frentes de negociação abertas, mas como não se concretizaram, o Flu seguirá no mercado para a próxima janela. Depois do Mundial de Clubes, o time ainda tem pela frente a disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Treino do Fluminense na Universidade da Carolina do Sul (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja a lista de inscritos do Fluminense

Entre os 32 inscritos, há três atletas da base. O atacante Riquelme Felipe e o meia Isaque, ambos de 18 anos, já estão integrados ao profissional. O terceiro é Wallace Davi, volante da mesma geração, que ainda não tem a mesma minutagem, mas já treina com o time principal e é relacionado frequentemente.

continua após a publicidade

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Marcelo Pitaluga; Laterais: Samuel Xavier, Guga, Fuentes e Renê; Zagueiros: Thiago Silva, Thiago Santos, Freytes, Ignácio e Manoel; Meias: Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Wallace Davi, Ganso, Isaque, Lezcano e Lima; Atacantes: Paulo Baya, Arias, Keno, Lavega, Serna, Canobbio, Cano, Everaldo, Riquelme e Soteldo.

Mais notícias do Fluminense

➡️ Jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025; veja datas, horários e onde assistir

➡️ Com dois de Cano, Fluminense vence jogo-treino em último teste antes do Mundial

➡️ Jogadores de Columbia se empolgam com craques do Fluminense na universidade