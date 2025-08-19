menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Serna celebra boa fase no Fluminense e homenageia Fábio

Colombiano abre o placar para o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali nesta quarta-feira (19)

Kevin Serna Fluminense América de Cali
imagem cameraKevin Serna comemora gol pelo Fluminense diante do América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
23:54
Atualizado há 25 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Kevin Serna abriu o placar para o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali nesta terça-feira (19), no Maracanã, que rendeu ao Tricolor a classificação às quartas de final da Sul-Americana. Em entrevista após a partida, o colombiano celebrou a boa fase que vive, mas valorizou o coletivo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Fluminense não dá chance ao América de Cali e mostra que voltou do Mundial de Clubes

— Estou muito feliz por poder ajudar o time individualmente. Estou feliz com o trabalho que tenho feito, tentando ajudar o time, que é o mais importante. E bem, agora é hora de descansar, esperar o próximo adversário. Feliz com esta boa fase que temos tido — disse Serna à "Paramount+".

O duelo no Maracanã foi especial para Fábio. O goleiro tricolor se isolou como o atleta com mais partidas disputadas na história do futebol, com 1.391. Questionado sobre o feito do companheiro, o camisa 90 elogiou o veterano de 44 anos.

continua após a publicidade

— Sim, realmente, (o Fábio é) um exemplo para nós. Ele é uma grande pessoa e merece isso e muito mais. Então, feliz por ele. Ele vai continuar quebrando muitos recordes porque acredito que está longe de parar — afirmou Kervin Serna.

Fluminense x América de Cali: como foi o jogo?

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, e está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Serna e Martinelli. O confronto terminou com o placar agregado de 4 a 1.

continua após a publicidade

Agora o Flu aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. O Central carrega a vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Antes disso, o Tricolor enfrenta o Bragantino neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Bragança Paulista.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Kevin Serna, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali no Maracanã
Kevin Serna, do Fluminense, comemora seu gol contra o América de Cali no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias