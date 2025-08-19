Serna celebra boa fase no Fluminense e homenageia Fábio
Colombiano abre o placar para o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali nesta quarta-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
Kevin Serna abriu o placar para o Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali nesta terça-feira (19), no Maracanã, que rendeu ao Tricolor a classificação às quartas de final da Sul-Americana. Em entrevista após a partida, o colombiano celebrou a boa fase que vive, mas valorizou o coletivo.
Relacionadas
- Fluminense
Melhores Momentos: Fluminense não dá chance ao América-COL e mostra que voltou do Mundial
Fluminense19/08/2025
- Fluminense
Quanto o Fluminense ganhou pela classificação na Sul-Americana?
Fluminense19/08/2025
- Fluminense
Igor Rabello chega ao Rio para assinar com Fluminense; veja números no Galo
Fluminense18/08/2025
➡️ Fluminense não dá chance ao América de Cali e mostra que voltou do Mundial de Clubes
— Estou muito feliz por poder ajudar o time individualmente. Estou feliz com o trabalho que tenho feito, tentando ajudar o time, que é o mais importante. E bem, agora é hora de descansar, esperar o próximo adversário. Feliz com esta boa fase que temos tido — disse Serna à "Paramount+".
O duelo no Maracanã foi especial para Fábio. O goleiro tricolor se isolou como o atleta com mais partidas disputadas na história do futebol, com 1.391. Questionado sobre o feito do companheiro, o camisa 90 elogiou o veterano de 44 anos.
— Sim, realmente, (o Fábio é) um exemplo para nós. Ele é uma grande pessoa e merece isso e muito mais. Então, feliz por ele. Ele vai continuar quebrando muitos recordes porque acredito que está longe de parar — afirmou Kervin Serna.
Fluminense x América de Cali: como foi o jogo?
O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Maracanã, e está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Serna e Martinelli. O confronto terminou com o placar agregado de 4 a 1.
Agora o Flu aguarda o vencedor entre Lanús e Central Córdoba para conhecer seu adversário nas quartas de final da Sul-Americana. O Central carrega a vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo. Antes disso, o Tricolor enfrenta o Bragantino neste sábado (23), às 16h (de Brasília), em Bragança Paulista.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias