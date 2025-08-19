Quanto o Fluminense ganhou pela classificação na Sul-Americana?

O Fluminense eliminou o América de Cali nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e garantiu a classificação para as quartas de final da competição. Além do avanço dentro de campo, o resultado também traz um reforço importante fora dele: a premiação paga pela Conmebol.

Com a vaga assegurada, o Tricolor das Laranjeiras recebe US$ 700 mil (cerca de R$ 3,78 milhões na cotação atualizada), valor fixado pela entidade para os classificados à próxima fase. Somando-se aos US$ 600 mil (R$ 3,24 milhões) já conquistados nas oitavas, o clube passa a acumular uma arrecadação significativa em sua caminhada continental.

A Sul-Americana 2025 distribui valores a cada etapa, em modelo semelhante ao da Libertadores. Até aqui, os times já lucraram desde a fase de grupos com cotas fixas e bônus variáveis por vitórias. A Conmebol reservou, no total, US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) para premiações em todas as suas competições neste ano, recorde histórico.

Para o Fluminense, a continuidade na disputa mantém vivo o sonho de um título inédito e, ao mesmo tempo, amplia a perspectiva de ganhos. Caso avance ainda mais, o clube pode receber US$ 800 mil (R$ 4,33 milhões) em uma semifinal, além de disputar a final que paga US$ 2 milhões ao vice e US$ 6,5 milhões ao campeão.

Fluminense x América de Cali

Depois de vencer o América de Cali na Colômbia por 2 a 1, o Tricolor confirmou a classificação no Maracanã após vencer novamente o colombianos por 2 a 0 nesta terça-feira (19). Os gols da partida foram marcados por Serna e Martinelli. O confronto terminou no Maracanã com placar agregado de 3 a 1.

