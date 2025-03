Faltam dez dias para a estreia do Fluminense no Brasileirão, que será no dia 29 de março, diante do Fortaleza, na Arena Castelão e o Fluminense terá desfalques importantes por lesão. Atualmente, Riquelme Felipe, Ganso, Fuentes e Renato Augusto estão no departamento médico e enquanto uns tem previsão de retornar em algumas semanas, outros sequer tem data para voltar ao campo.

Além dos quatro lesionados, o Flu tem sofrido no início desta temporada. Os zagueiros Thiago Silva e Manoel, o lateral direito Samuel Xavier, e os meias Lima e Bernal também já passaram pelo departamento médico em 2025.

Quem está no departamento médico?

Riquelme Felipe

Riquelme Felipe jogador do Fluminense disputa lance com Ayrton Lucas jogador do Flamengo durante partida no estadio Maracana pelo campeonato Carioca 2025. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

Conforme confirmado pelo Fluminensenesta quarta-feira (19), Riquelme Felipe teve constatada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo após sofrer um entorse durante o treino de terça-feira (18). O clube não informou a previsão de retorno e isso depende da gravidade da lesão, mas o tempo de recuperação varia de quatro e oito semanas.

Riquelme tem 13 jogos na temporada, sendo seis como titular e uma média de 55 minutos por jogo, conforme dados do Sofascore. Nas coletivas após as partidas, Mano Menezes já havia destacado a necessidade de um reforço físico ao atleta, que completou 18 anos no dia 13 deste mês.

Gabriel Fuentes

Fuentes em ação pelo Fluminense contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O colombiano é mais um sem previsão de retorno aos gramados. No jogo de ida da final do Carioca, contra o Flamengo, Fuentes deixou o campo com dores na coxa direita. Depois, os exames constataram uma lesão que o deixara indisponível por um período de quatro a seis semanas.

continua após a publicidade

O lateral esquerdo ganhou a posição no final de 2024 com a lesão de Diogo Barbosa, sendo titular nos dois últimos jogos do Brasileirão e causando uma boa impressão em Mano Menezes. Em 2025, foi titular em oito dos nove jogos em que jogou, tendo três assistências e uma média de 96 minutos por partida, segundo o Sofascore.

Ganso

Ganso no treino do Fluminense. (Foto: Marina Garcia/FFC)

O camisa 10 tricolor foi diagnosticado com uma miocardite no início de 2025 e ainda não entrou em campo pelo Fluminense neste ano. Após 30 dias parado, Ganso voltou a treinar, mas interrompeu a preparação para passar por um procedimento médico na última sexta-feira (14). Neste caso, o clube informou que o retorno do meia aos treinos seria sete dias depois, ou seja, ainda nesta semana.

Além de ser uma liderança no elenco, Ganso cumpre uma função de difícil reposição, especialmente pela qualidade técnica que lhe é característica. Na sua ausência, o time encontrou dificuldades de criação - já que Renato Augusto também está fora -, fazendo com que Mano Menezes buscasse alternativas em Lima e Jhon Arias, que jogou deslocado em algumas partidas para assumir a criação pelo meio.

Renato Augusto

Renato Augusto em ação em treino do Fluminense antes da cirurgia. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Como mencionado, Renato Augusto também é um dos jogadores no departamento médico. O meia está seguindo o cronograma de recuperação depois de uma cirurgia no ombro esquerdo e sua recuperação pode durar de três a seis meses.

Contratado em 2024, o meio-campista ainda não conseguiu ter sequência pelo Tricolor. No ano passado, jogou apenas oito jogos (titular em cinco) e neste, somente um, contra o Madureira, justamente quando se lesionou. O jogo aconteceu no dia 26 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Outras lesões no Fluminense em 2025

Lima

Lima desfalcou o Fluminense por quatro jogos em decorrência de dores na panturrilha esquerda. O meia sentiu durante a vitória por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e foi substituido no primeiro minuto do segundo tempo, retornando ao time somente no segundo jogo da final do Carioca. Nesta temporada, Lima tem sete jogos, sendo três como titular e duas assistências.

Thiago Silva

O zagueiro e capitão tricolor sentiu dores no calcâneo esquerdo no Fla-Flu ta Taça Guanabara, no dia 8 de fevereiro, e ficou cerca de um mês fora. O retorno do "monstro" foi no segundo jogo da semifinal do estadual, o empate em 0 a 0 com o Volta Redonda. Em 2025, Thiago Silva tem sete jogos, todos como titular.

Facundo Bernal

O volante uruguaio ficou fora por quatro jogos após sofrer uma pancada na perna esquerda durante o jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca. Voltou a ser relacionado no segundo confronto da semifinal do estadual, contra o Volta Redonda. Aos 21 anos, Bernal possui oito jogos na temporada e foi titular em dois.

Manoel

Manoel tem apenas três jogos na temporada, todos pelo Carioca. O primeiro jogo em que desfalcou o Fluminense foi no jogo de ida da semifinal, contra o Volta Redonda, por dores no pé direito. O zagueiro de 35 anos ficou fora por três partidas, voltando ao banco de reservas na final contra o Flamengo.

Samuel Xavier

O lateral direito foi o que menos tempo ficou no departamento médico. Por ter sentido uma dor na coxa esquerda na partida contra o Boavista, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, Samuel foi poupado na partida seguinte, contra o Vasco, mas retornou ao time logo na sequência.