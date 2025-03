Fluminense confirma lesão de Riquelme Felipe

Faltando dez dias para a estreia no Brasileirão, o Fluminense sofreu uma nova baixa com a constatação da lesão de Riquelme Felipe. O jovem atacante teve um entorse no joelho esquerdo no treino de terça-feira (18) e, após exame de imagem, nesta quarta (19), confirmou-se uma lesão no ligamento colateral medial.

Embora o clube não tenha informado o tempo de retorno do atleta, por não haver necessidade de cirurgia, pode-se concluir que se trata de uma lesão grau 1 ou 2. Se for o caso mais brando, o tempo de cicatrização pode levar até quatro semanas, se for o mais grave, pode variar entre seis e oito. Dessa forma, Riquelme desfalcará o Fluminense em pelo menos três rodadas do Campeonato Brasileiro (Fortaleza, Red Bull Bragantino Santos) e em duas da Sul-Americana (Once Caldas e San José).

Com 18 anos recém completados, o Moleque de Xerém foi promovido ao time profissional nesta temporada e se destacou no início do Campeonato Carioca, permanecendo como opção de Mano Menezes. Durante a competição, teve uma queda de rendimento e não foi acionado por quatro jogos, retornando nas finais contra o Flamengo. Nesta temporada, entrou em campo 13 vezes, sendo seis como titular.

Vale destacar a atuação do departamento médico tricolor, conhecido por operar "milagres" na recuperação dos jogadores, muitas vezes reduzindo o tempo de tratamento. Douglas Santos é o coordenador do departamento e Nilton Petrone (conhecido como "Filé"), é o responsável pelo setor de fisioterapia.

Riquelme em campo pelo Fluminense na final contra o Flamengo. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira a nota do Fluminense:

"O jogador Riquelme foi submetido a exames de imagem, na tarde desta quarta-feira (19-03), e teve constada uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta sofreu uma entorse nos treinos de terça-feira (18-03) e iniciará tratamento conservador, a partir desta quinta-feira (20-03), sem a necessidade de intervenção cirúrgica."