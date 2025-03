Neste final de semana, John Kennedy marcou um gol de letra pelo Pachuca, onde está emprestado pelo Fluminense até o fim de 2025. Além do jovem atacante, o clube tem mais 17 atletas em contrato de empréstimo. O Lance! reuniu as informações de alguns dos principais nomes.

Jogadores conhecidos da torcida tricolor estão em outros clubes pelo Brasil, Estados Unidos e outros na Europa, especialmente em Portugal. É o caso de João Neto, Calegari, Gustavo Lobo e Felipe Andrade.

John Kennedy - Pachuca

Moleque de Xerém e ídolo da torcida tricolor, John Kennedy perdeu espaço no Fluminense por questões disciplinares. Em 2023, ano em que foi herói da conquista da Libertadores, o atacante já havia sido emprestado para a Ferroviária para disputar o Campeonato Paulista, fazendo seis gols em 11 jogos e sendo o artilheiro da equipe.

Com a saída de Fernando Diniz em 2024, treinador que o ajudou com inúmeras conversas durante sua passagem, cresceu o desgaste em torno do jovem e, em 2025, o Fluminense acertou o seu empréstimo junto ao Pachuca. O clube mexicano pagou três milhões de reais e tem opção de compra estipulada em seis milhões de dólares (cerca de 38 milhões de reais) por 70% dos direitos do jogador de 22 anos.

Em 2025, John Kennedy tem nove gols em 12 jogos, sendo artilheiro do time e vice-artilheiro da liga mexicana. No último jogo, contra o Tijuana, o atacante marcou um gol de letra e completou quatro jogos consecutivos balançando as redes. Seu vínculo com o Fluminense vai até dezembro de 2026.

João Neto - Portimonense

João Neto em campo pelo Fluminense no Carioca de 2025. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Titular em dois jogos pelo Fluminense no início do Campeonato Carioca de 2025, João Neto foi emprestado ao Portimonense e tem contrato com o clube português até junho de 2026 - o vínculo com o Tricolor vai até dezembro de 2027. Em 2024, o atacante também foi emprestado, mas para o CRB, onde jogou 24 jogos e marcou três gols.

Pelo Portimonense, João neto tem quatro jogos pela segunda divisão portuguesa, com um gol e uma média de 19 minutos jogados por partida segundo o Sofascore. Aos 21 anos, seu contrato não tem opção de compra, de modo que voltará para o Brasil ao fim do período em Portugal.

Lucas Calegari - Famalicão

Calegari treinando pelo Fluminense em 2024. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Outro Moleque de Xerém emprestado em Portugal é o lateral-direito Lucas Calegari. Em 2023, o jovem jogador de 23 anos foi negociado para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. De acordo com o Sofascore, lá jogou 27 jogos, deu duas assistências e foi eleito o melhor defensor da temporada. Embora tivesse um acordo encaminhado para a compra do atleta, o negócio caiu por conta da lesão de ligamento cruzado do joelho, fazendo com que voltasse ao Brasil para realizar tratamento.

Atualmente, possui contrato com o Famalicão até junho de 2025 e a opção de compra está fixada em um milhão de euros por 90% dos direitos. Calegari tem 17 jogos e uma assistência na temporada. O vínculo com o Fluminense vai até dezembro deste ano.

Gustavo Lobo - Leixões

Gustavo Lobo asssinando contrato com o Fluminense. (Foto: Reprodução/FFC)

Gustavo Lobo tem 20 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense em 2020. Seu vínculo ia até 2023, mas foi renovado até o fim de 2025. Com multa de 50 milhões de euros, o atacante está atualmente na equipe B do Leixões, de Portugal. Disputando a Liga Revelação, o atacante tem sido titular nas partidas e foi decisivo em algumas vitórias do time.

Felipe Andrade - Houston Dynamo

Felipe jogando o Carioca pelo Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Assim como João Neto, Felipe Andrade foi titular em dois jogos no início do Carioca de 2025 - contra Sampaio Corrêa e Volta Redonda. O zagueiro tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2026, mas este ano defenderá o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O clube norte-americano tem opção de compra ao final da temporada, mas valores não foram divulgados. Por enquanto, entrou em campo apenas uma vez e foi titular na vitória contra o Sporting KC pela MLS Next Pro.