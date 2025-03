Fluminense na Sul-Americana: datas, horários e onde assistir aos jogos

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (18) a tabela detalhada da fase de grupos da Sul-Americana, e o Fluminense tem agenda de jogos definida. O Tricolor está no grupo F da competição junto de Unión Española (CHI), Once Caldas (COL) e San José (BOL). Confira abaixo as datas, horários e onde assistir às partidas.

Jogos do Fluminense na fase de grupos da Sul-Americana

1ª rodada

Once Caldas x Fluminense

⏰Data e hora: terça-feira, 1º de abril, às 21h30 (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio Palogrande, em Manizales (COL);

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+.

2ª rodada

Fluminense x San José

⏰ Data e hora: quinta-feira, 10 de abril, às 21h30 (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Paramount.

3ª rodada

Unión Española x Fluminense

⏰ Data e hora: terça-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio El Teniente, em Rancágua (CHI);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

4ª rodada

San José x Fluminense

⏰ Data e hora: quinta-feira, 8 de maio, às 21h30 (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL);

📺 Onde assistir: Paramount.

5ª rodada

Fluminense x Unión Española

⏰ Data e hora: quarta-feira, 14 de maio, às 19h (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

6ª rodada

Fluminense x Once Caldas

⏰ Data e hora: quinta-feira, 29 de maio, às 21h30 (de Brasília);

🏟️ Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir: Paramount.