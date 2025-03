Ganso passa por procedimento médico e Fluminense prevê retorno

A volta de Paulo Henrique Ganso aos gramados está cada vez mais próxima. Após o diagnóstico de miocardite na pré temporada, o meia, que havia voltado a treinar e estava em observação, passou por um procedimento médico bem sucedido nesta sexta-feira (14). Em nota oficial, o Fluminense prevê o retorno aos treinamentos em sete dias.

Ganso ficou cerca de quatro semanas afastado das atividades no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC) por conta da miocardite. Passados os 30 dias, o camisa 10 realizou novo exame, cujo resultado foi positivo. No entanto, a equipe de cardiologistas que acompanha o jogador identificou a necessidade deste procedimento.

A previsão é que o ídolo da torcida tricolor volte a estar à disposição de Mano Menezes a partir da 2ª rodada do Brasileirão. Assim, é possível que seu retorno esteja marcado para o confronto diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã, entre os dias 5 e 6 de abril.

Confira a nota do clube sobre Ganso

"O Fluminense FC informa que foi bem-sucedido o procedimento médico a que o meia Paulo Henrique Ganso foi submetido nesta sexta-feira (14/03). O atleta voltará aos treinos em sete dias para iniciar sua preparação para o Campeonato Brasileiro."

Departamento médico tricolor esvaziando aos poucos

Lima volta a treinar pelo Fluminense e está a disposição de Mano Menezes. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A boa notícia da recuperação de Ganso se soma à do retorno de Lima. O meia, que assumiu uma função de criação na ausência do camisa 10, sentiu dores na panturrilha e estava em tratamento, mas saiu do departamento médico e estará disponível para o jogo de volta da final do Carioca.

Outro atleta que está em reta final de recuperação é o zagueiro Manoel, que já está em transição para treinar com o restante do grupo. Por outro lado, Renato Augusto segue sem previsão de retorno e continua em recuperação após uma cirurgia no ombro direito. Outra baixa foi Fuentes, que teve lesão na coxa direita detectada em exame de imagem.