O Fluminense confirmou, na noite desta terça-feira (28), que Renato Augusto passará por um procedimento cirúrgico para corrigir uma luxação no ombro esquerdo. O meio-campista, que pode ficar fora dos jogos de três até seis meses, se machucou na partida contra o Madureira, no domingo.

A possibilidade da intervenção foi citada pelo técnico Mano Menezes após a partida no Espirito Santo. A dor de cabeça para o treinador, aliás, só aumenta. Afinal, Ganso, outro meia da equipe carioca, está se recuperando de uma leve miocardite.

Como foi a lesão de Renato Augusto

Titular contra o Tricolor Suburbano, Renato Augusto se machucou aos cinco minutos do segundo tempo. Na ocasião, ele sofreu um toque por baixo e foi ao chão, colocando a mão, imediatamente, no ombro esquerdo. A reação do jogador já indicava a gravidade da contusão.

Renato Augusto durante jogo do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Com contrato até dezembro de 2025, Renato Augusto faz sua última temporada com a camisa do Fluminense. No fim do ano, o atleta deve se aposentar dos campos do futebol e iniciar sua preparação para se tornar técnico.

Passagem de Renato Augusto no Fluminense

Contratado em 2024 a pedido de Fernando Diniz, Renato Augusto tem uma passagem discreta pelo Fluminense. Na última temporada, o meia participou de 32 jogos, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Em 2025, o atleta sofreu uma grave lesão em sua estreia e não tem previsão de retorno.