Fluminense informa gravidade da lesão de Fuentes

No primeiro jogo da final do Carioca, o Fluminense saiu com mais prejuízo do que apenas a derrota para o rival. Gabriel Fuentes, lateral esquerdo tricolor, deixou o campo com dores na coxa direita e em exame de imagem, uma lesão grau dois foi detectada. Com isso, o colombiano deve desfalcar o time por um período de quatro a seis semanas.

Após a partida, o treinador Mano Menezes comentou na coletiva a probabilidade de não contar com Fuentes no jogo de volta, o que foi ratificado nos dias seguintes pelo exame. No segundo jogo, que confirmou o título para o Flamengo, Thiago Silva, falou sobre o assunto na zona mista, afirmando que se tratava de uma lesão muscular de grau quatro - quanto mais alto o número, mais grave.

No entanto, conforme esclarecido pela assessoria do clube, trata-se de uma lesão grau dois. Importante destacar que não existe "grau quatro", sendo a pior hipótese o grau três, em que há a ruptura do músculo. Com isso, Fuentes deve ficar fora até meados de abril, podendo perder as três ou quatro rodadas iniciais do Brasileirão.

Quem mais está no departamento médico?

Além de Fuentes, os meias Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso também estão em tratamento. O camisa 10 tricolor passou por um procedimento médico por conta da miocardite detectada no início da temporada e, como tudo correu bem, tem previsão de retornar aos treinos na sexta feira (21). Por outro lado, Renato, que passou por uma cirurgia no ombro, não tem data de retorno ainda.

Próximos jogos do Fluminense

Com o fim do Campeonato Carioca, os próximos compromissos do Fluminense já são pelo Brasileirão. O Tricolor estreia na competição no dia 29 (sábado), às 18h30, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

A fase de grupos da Sul-Americana está prevista para começar em 2 de abril. O sorteio que definirá os adversários do Flu será realizado nesta segunda feira (17), às 20h (Brasília). Já a terceira fase da Copa do Brasil está prevista para o final de abril.