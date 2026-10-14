O Fluminense abre a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com três pontos a seu favor: o retrospecto no estádio, a preservação de titulares no último compromisso e o histórico de classificações diante de brasileiros. O Tricolor busca construir uma vantagem antes de decidir a vaga em São Paulo, no dia 21.

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Maracanã com apenas uma derrota desde 2023

O Fluminense perdeu apenas um dos 17 jogos de Libertadores que disputou no Maracanã desde 2023. São 13 vitórias e três empates, incluindo o triunfo sobre o Boca Juniors na prorrogação da final do título. O aproveitamento no período é de 82,4%.

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Nesta edição, todas as três vitórias tricolores aconteceram no estádio. Nas quartas, o peso do mando ficou evidente: o 2 a 0 sobre o Platense permitiu a classificação mesmo com a derrota por 2 a 1 na Argentina. O Flu também não sofreu gols nos dois jogos de mata-mata em casa.

Fluminense preservou titulares para pegar o Palmeiras

Marcão utilizou uma formação mista no Fla-Flu de domingo para administrar o desgaste antes da Libertadores. Thiago Silva não entrou em campo, enquanto Ganso e Hulk começaram no banco e foram utilizados durante a partida. Assim, peças importantes da equipe evitaram a carga de um clássico completo três dias antes da semifinal entre Fluminense e Palmeiras.

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O planejamento envolveu a comissão técnica, a fisiologia e a preparação física. A intenção foi chegar ao confronto continental com os principais jogadores em melhores condições para suportar a intensidade da disputa.

O Alviverde, por sua vez, foi com força máxima para o clássico com o Corinthians. A estratégia deu certo no Brasileirão, já que os comandados de Abel Ferreira venceram o rival por 4 a 1, mas coloca o Flu em vantagem física na Libertadores.

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Quatro classificações em cinco duelos com brasileiros

O Fluminense avançou em quatro dos cinco confrontos eliminatórios contra equipes brasileiras na Libertadores. Superou o São Paulo nas quartas de 2008, o Internacional nas oitavas de 2012 e na semifinal de 2023, além do Grêmio nas oitavas de 2024.

A única eliminação aconteceu diante do Atlético-MG, nas quartas de 2024. Contra o Palmeiras, o Fluminense disputará seu sexto mata-mata nacional no torneio e tentará repetir o resultado da última semifinal contra um brasileiro, quando passou pelo Inter e seguiu para conquistar o título.

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