Mais uma vez, Fábio! Goleiro brilha e classificação do Fluminense ganha a Europa Aos 45 anos, o goleiro anotou mais uma de suas façanhas com a camisa tricolor

O jornal espanhol AS destacou a classificação do Fluminense às quartas de final da Copa Libertadores, impulsionada por mais uma atuação decisiva do Fábio. Prestes a completar 46 anos no próximo mês, o veterano defendeu duas cobranças na disputa por pênaltis e consolidou-se como o grande protagonista da vaga conquistada pela equipe carioca.

No Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Fluminense deteve o domínio da posse de bola durante a maior parte do confronto contra o Independiente Rivadavia, alcançando quase 70% de controle nas ações do primeiro tempo. Contudo, a equipe encontrou dificuldades para traduzir o volume de jogo em chances claras de gol, ameaçando a meta adversária apenas em jogadas de bola parada com Hulk e Thiago Silva.

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A dinâmica da partida sofreu uma alteração substancial aos 12 minutos do segundo tempo, quando Canobbio recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta evitável e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor manteve a organização tática. As entradas de Acosta e Serna renovaram o fôlego da equipe em campo. Foi do atacante colombiano o gol que abriu o placar, concluindo um contra-ataque iniciado por um passe preciso de Hércules. Serna, que já havia balançado as redes contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, voltou a sair do banco de reservas para impactar o resultado em um momento decisivo da temporada.

Com o desgaste físico dos visitantes e a pressão do Independiente Rivadavia no campo de ataque, o Fluminense recuou a sua linha defensiva. A experiência de Thiago Silva e o bom desempenho aéreo dos zagueiros Ignácio e Millán neutralizaram os cruzamentos da equipe argentina. Nos acréscimos, contudo, a arbitragem assinalou penalidade máxima após revisão do VAR, motivada por um toque de mão de Ignácio em chute à queima-roupa. O atacante Arce executou a cobrança e empatou o confronto.

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Ainda no último lance do tempo regulamentar, o Fluminense teve a oportunidade de definir a vitória. Serna desarmou o defensor adversário, mas finalizou sobre o gol de Bolcato.

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A estrela de um ídolo aparece

Na decisão por penalidades, prevaleceu a estrela de Fábio. O goleiro, detentor do maior número de partidas oficiais na história do futebol, defendeu as cobranças de Florentín e Atencio, garantindo a vaga do clube das Laranjeiras na próxima fase.

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Fábio defende pênalti pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

A série de cobranças encerrou-se com os seguintes acertos e erros:

Independiente Rivadavia : Fernández (convertido), Villalba (convertido), Florentín (defendido), Salas (convertido), Arce (convertido) e Atencio (defendido).



: Fernández (convertido), Villalba (convertido), Florentín (defendido), Salas (convertido), Arce (convertido) e Atencio (defendido). Fluminense: Thiago Silva (convertido), Lucho Acosta (desperdiçado), Renê (convertido), Hércules (convertido), Martinelli (convertido) e Guga (convertido).

Tricolores, esfreguem as mãos

O Fluminense aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final, que sairá do confronto entre Coquimbo Unido e Platense, agendado para esta quarta-feira (19), às 19h, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo. A partida de ida, disputada na Argentina, terminou empatada em 1 a 1.

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