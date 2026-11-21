Fluminense deve recuperar trio titular para buscar vaga direta na Libertadores
Canobbio, Savarino e Martinelli podem começar o duelo de domingo, no Maracanã
O Fluminense deve ter três mudanças para enfrentar o Mirassol neste domingo (22), às 18h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Canobbio, Savarino e Martinelli têm chances de voltar ao time titular de Marcão, que busca assegurar a classificação direta à fase de grupos da Libertadores.
Canobbio e Savarino ficaram fora da vitória do Fluminense sobre o São Paulo, na quinta-feira. Martinelli, por sua vez, começou no banco e entrou durante a partida no MorumBIS. A expectativa é que os três iniciem o próximo compromisso, mas a formação ainda depende do treino deste sábado (21).
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Marcão terá a última atividade antes do confronto para definir a equipe. Na sexta-feira, os titulares fizeram trabalho regenerativo em razão do intervalo curto entre as partidas. Outra possibilidade entre os relacionados é o zagueiro Millán, recuperado de lesão muscular, mas que não ficou no banco contra o São Paulo. A
Provável escalação do Fluminense
O time deve começar com Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk.
O Fluminense chega ao confronto após vencer o São Paulo por 1 a 0, com gol de Hércules. O resultado garantiu a participação na Libertadores de 2027, mas ainda não assegurou a entrada diretamente na fase de grupos.
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O Tricolor ocupa a quarta posição, com 60 pontos, três atrás do Cruzeiro. Athletico-PR e Bahia, os concorrentes mais próximos abaixo na tabela, somam 54. Restam três partidas para a equipe carioca encerrar sua campanha no Brasileiro.
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