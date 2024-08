Fluminense bate o Atlético-MG no Mineirão e dorme fora do Z-4

Fluminense superou o Atlético-MG no Mineirão (Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 22:57 • Rio de Janeiro

Jogando compactado e aproveitando os contragolpes, o Fluminense bateu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste sábado, 24, no Mineirão, e deixou de forma provisória a zona de rebaixamento do Brasileirão. Serna, ainda no primeiro tempo, e Arias marcaram para o tricolor carioca.

Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes chegou aos 24 pontos, dois a mais do que o Vitória, que abre o Z-4 e joga neste domingo com o São Paulo. Já o Atlético estacionou nos 30 pontos e pode cair para o nono lugar ao término da rodada.

Atuando com o apoio do torcedor, o Atlético tentou desde os primeiros minutos ditar o ritmo de jogo. O problema é que Mano Menezes armou um Fluminense compacto defensivamente, com três zagueiros em linha e seis jogadores povoando o meio campo.

Se em tese o esquema cauteloso parecia ser um indício de que o tricolor carioca jogaria para não perder, na prática ele se mostrou mais efetivo do que o dos donos da casa. Isso porque o Fluminense impedia a progressão atleticana - que no primeiro tempo se limitou a avanços esporádicos de Vargas - e, de quebra conseguia explorar os contragolpes.

Foi num deles, aos 23, que Serna arrancou pela esquerda, deixou Battaglia sentado e chutou na saída de Everson, abrindo o marcador.

Com o placar adverso, Gabriel Milito voltou para a segunda etapa com alterações no Atlético. A principal delas foi a entrada de Paulinho no ataque na vaga do inoperante Cadu. A intenção por trás da mudança era oferecer um jogador com mais explosão e velocidade.

De fato, Paulinho deu um pouco mais de fluidez ao Atlético, mas nem por isso a situação melhorou muito. O Fluminense seguiu marcando bem no meio campo, cadenciando o jogo com Paulo Henrique Ganso e apostando nos contra-ataques. E foi num deles, aos 13, que Arias ampliou para 2 a 0.

A partir daí, o Atlético tentou ir para o abafa. Mas o Fluminense seguiu firme no seu propósito tático e, por pouco, não ampliou em novo contra-ataque de Arias - que só não tomou o rumo do gol porque Arana fez falta. Mas, àquela altura, o jogo já estava decidido.

Arias comemora o segundo gol do Fluminense no Mineirão. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 2 FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

🚩Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luís Marques (SP);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP);

🟨 Cartões Amarelos: Lyanco, Bruno Fuchs, Rubens, Arana, Paulinho (ATL); PH Ganso, Martinelli (FLU);

⚽ Gols: Serna, aos 23 minutos do 1º tempo, e Arias, aos 14 do segundo.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Battaglia e Bruno Fuchs (Alisson); Saravia (Rubens), Otávio (Alan Franco), Fausto Vera, Bernard e Guilherme Arana; Cadu (Paulinho) e Vargas (Deyverson).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Thiago Santos, Felipe Melo e Thiago Silva; Guga, André, Martinelli (Bernal), Arias, PH Ganso (Lima) e Serna (Esquerdinha); Kauã Elias (John Kennedy).