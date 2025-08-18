menu hamburguer
Futebol Feminino

Fluminense anuncia ex-meia do Flamengo para a sequência da temporada

Jogadora de 22 anos assinou até o fim de 2027

Gabrielly Louvain reforça o Fluminense até o fim de 2027. (Foto: Fluminense/Divulgação)
imagem cameraGabrielly Louvain reforça o Fluminense até o fim de 2027. (Foto: Fluminense/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
13:23
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (18), o Fluminense oficializou a contratação da meia Gabrielly Louvain, de 22 anos, com vínculo válido até o fim de 2027. A jogadora treina no CT Vale das Laranjeiras sob o comando do técnico Saulo Silva.

— Estou muito feliz por esse novo desafio na minha carreira. Toda a comissão e atletas me receberam muito bem. Tenho certeza que esse será mais um capítulo vitorioso na minha carreira e estou confiante de que vim para fazer história no Fluminense — afirmou Louvain.

Louvain deixou o Flamengo após oito jogos e dois gols. A última vez que entrou em campo foi no dia 10 de maio, na vitória rubro-negra diante do Real Brasília, quando marcou um gol.

Exclusivo: joia do Fluminense é sondada por clubes da elite do Brasileirão Feminino

Jogadora chega ao Fluminense após passagem por rival

Natural de Cabo Frio, a meia começou no Vasco Sub-18, em 2018. No ano seguinte, transferiu-se para o Botafogo, onde permaneceu por três temporadas. Em seguida, defendeu o Flamengo de 2022 a 2024. No clube, ela esteve no grupo campeão da Copinha Feminina em 2023, quando o time da Gávea venceu o Botafogo na final e ficou com a taça.

A nova contratada do Tricolor também teve passagens pelas Seleções Brasileiras Sub-17 e Sub-20, inclusive com participações em competições internacionais de base. Com o reforço, o Fluminense fortalece o setor de criação para a sequência da temporada.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Próximos desafios

O Tricolor das Laranjeiras disputa o Campeonato Carioca entre outubro e dezembro, além da Copa do Brasil. O próximo jogo do Flu será contra o Internacional, em 18 de setembro, às 18h, fora de casa, pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina.

