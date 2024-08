Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira com Luiz Henrique, do Botafogo, na lista. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 23/08/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (23), Dorival Jr. convocou a Seleção Brasileira para os dois primeiros confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Equador e Paraguai. Entre os 23 atletas convocados, seis atuam no futebol brasileiro: André, Pedro, Gerson, Luiz Henrique, Guilherme Arana e Estêvão.

Dos seis jogadores do futebol brasileiro, quatro deles são crias de Xerém: André (Fluminense), Pedro (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Luiz Henrique (Botafogo).

Luiz Henrique é um dos estreantes da lista. O artilheiro do Glorioso foi revelado pelo Fluminense em 2020 e atuou por dois anos com a camisa tricolor, somando 118 jogos, 14 gols e 13 assistências nesse período.

Apesar de ter se destacado no Flamengo nas últimas quatro temporadas, Pedro é mais um cria de Xerém na Seleção Brasileira. Revelado em 2016, com dezenove anos, o atacante assumiu a titularidade do Fluminense após a saída de Henrique Dourado. A partir daí, foram 127 jogos, 31 gols e quatro assistências. Em 2019 foi vendido ao Fiorentina, onde não conseguiu ter muitos minutos, retornando ao Brasil no ano seguinte, para jogar pelo Rubro-Negro.

Gerson se destacou no Tricolo das Laranjeiras desde muito jovem. Antes mesmo de atuar pelo profissional, o jogador já era convocado para a Seleção Brasileira sub-20. Em 2014, foi inscrito no profissional pela primeira vez, mas entrou em campo apenas em 2015, no Campeonato Carioca. No Fluminense foram 41 jogos, quatro gols e cinco assistências.

André é o único que permanece no clube formador. Considerado uma joia do Tricolor, o volante estreou pelo profissional em 2020. Desde então, já conquistou três títulos com a camisa verde, branca e grená: Campeonato Carioca 2023, Libertadores 2023 e Recopa Sul-Ameriaca 2024. Ao todo já são 112 jogos, com dois gols e três assistências.

André, jogador do Fluminense, disputa lance durante partida na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

