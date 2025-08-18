Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Times decidem vaga nas quartas de final
Fluminense e América de Cali fazem o segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (19). O jogo do Maracanã inicia às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão do SBT (TV aberta) e do Paramount+ (streaming). ➡️Clique aqui para assistir
Ficha do jogo
O Tricolor entra em campo com a vantagem construída na Colômbia, após vencer o América por 2 a 1. Gol contra de Candelo e Canobbio. Perto do fim, Barrios diminuiu. O Flu pode até empatar em casa que ainda sim sai do Maraca classificado.
O time de Renato Gaúcho confirmou o fim da sequência negativa após o sucesso no Mundial de Clubes. Depois de amargar quatro derrotas seguidas, o Fluminense chega para o jogo com seis partidas de invencibilidade.
Para a escalação, o treinador do Clube das Laranjeiras teve boas novidades no fim de semana, em Fluminense x Fortaleza. Artilheiro da temporada, Cano marcou mais uma vez e pode até pintar no time titular. Ganso começou o jogo, fez sua partida com mais minutos desde maio e foi elogiado na coletiva. Além dos medalhões, o jovem zagueiro Davi Schuindt também foi bem avaliado por Renato.
Confira as informações do jogo entre Fluminense e América de Cali pela Sul-Americana
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI
OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SBT e Paramount
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).
AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)
Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi (Palacios) e Ramos.
