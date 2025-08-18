menu hamburguer
Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Times decidem vaga nas quartas de final

Fluminense x América de Cali se enfrentam pela Sul-Americana
imagem cameraFluminense x América de Cali se enfrentam pela Sul-Americana
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
21:30
Fluminense e América de Cali fazem o segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (19). O jogo do Maracanã inicia às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão do SBT (TV aberta) e do Paramount+ (streaming).  ➡️Clique aqui para assistir

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
America de Cali-escudo-onde-assistir
AME
Sul-Americana
OITAVAS DE FINAL - VOLTA
Data e Hora
Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, RJ
Árbitro
Alexis Herrera (VEN)
Assistentes
Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
Var
Juan Soto (VEN)
Onde assistir

O Tricolor entra em campo com a vantagem construída na Colômbia, após vencer o América por 2 a 1. Gol contra de Candelo e Canobbio. Perto do fim, Barrios diminuiu. O Flu pode até empatar em casa que ainda sim sai do Maraca classificado.

O time de Renato Gaúcho confirmou o fim da sequência negativa após o sucesso no Mundial de Clubes. Depois de amargar quatro derrotas seguidas, o Fluminense chega para o jogo com seis partidas de invencibilidade.

Para a escalação, o treinador do Clube das Laranjeiras teve boas novidades no fim de semana, em Fluminense x Fortaleza. Artilheiro da temporada, Cano marcou mais uma vez e pode até pintar no time titular. Ganso começou o jogo, fez sua partida com mais minutos desde maio e foi elogiado na coletiva. Além dos medalhões, o jovem zagueiro Davi Schuindt também foi bem avaliado por Renato.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e América de Cali pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI
OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SBT e Paramount

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)
Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi (Palacios) e Ramos.

Renato Fluminense Bahia
Renato Gaúcho em campo no empate entre Bahia e Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

