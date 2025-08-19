menu hamburguer
Fluminense

Escolha de Renato pode sinalizar futuro do Fluminense

Tricolor enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (19)

Renato Fluminense Bahia
imagem cameraRenato Gaúcho em campo no empate entre Bahia e Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
06:15
  Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para encarar o América de Cali pela volta da Sul-Americana. Com a vantagem de 2 a 1 construída na Colômbia, a principal expectativa recai sobre a escalação de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

No jogo de ida, Cano e Paulo Henrique Ganso começaram no banco. A atuação contra o Fortaleza recolocou os dois no centro do debate. Renato chamou Ganso de “gênio” e, em campo, o camisa 10 mostrou justamente o que pode entregar nesse cenário: controle de posse e qualificação do passe.

Correção de rota tática: quem pode ser acionado em velocidade pelo Ganso é Agustín Canobbio. O uruguaio ataca a última linha sem bola e foi constantemente acionado por Ganso na vitória no Maracanã. Kevin Serna também oferece profundidade — foi dele a jogada do primeiro gol, achando Germán Cano —, mas o encaixe Ganso → Canobbio é um caminho claro para Renato caso a ideia seja manter a bola e acelerar nos momentos certos, administrando a vantagem.

continua após a publicidade

Do outro lado da decisão está a fase de Cano. Artilheiro da temporada, o argentino marcou quatro gols nos últimos três jogos como titular e voltou a aparecer em momento grande. Ídolo recente do clube e protagonista em competições internacionais (com destaque para a Libertadores de 2023), ele pressiona pela titularidade — ainda que Everaldo também viva bom momento. A escolha passa por perfil de jogo: Cano oferece definição e leitura de área; com Ganso no meio, o time ganha a conexão que pode transformar posse em chances claras.

Com a vantagem no agregado, Renato tem a possibilidade de combinar Ganso para dar o ritmo e Canobbio/Serna para agredir as costas da defesa, enquanto Cano surge como referência para concluir. Um desenho que equilibra controle e poder de decisão para confirmar a classificação no Maracanã.

continua após a publicidade
Cano comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Fortaleza no Maracanã pelo Brasileiro
Cano comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Fortaleza no Maracanã pelo Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Fluminense e América de Cali pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI
OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SBT e Paramount

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Ganso); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)
Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi (Palacios) e Ramos.

