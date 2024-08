Mano Menezes vibra com intensidade do Fluminense diante do Atlético-MG

Mano Menezes se disse satisfeito com a intensidade do time (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)







Mais do que pela vitória, o técnico Mano Menezes se demonstrou muito satisfeito com a atuação do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado, no Mineirão. Na visão do treinador, o time soube jogar com a mesma intensidade demonstrada na terça-feira, quando o Flu superou o Grêmio na Libertadores.

- Surpreendente é repetir ela [a atuação diante do Grêmio]. Porque geralmente, quando você consegue fazer o que conseguimos fazer na terça passada, e atinge o objetivo, você relaxa um pouco - ponderou o treinador, logo após a partida em Belo Horizonte.

Na avaliação de Mano Menezes, a vitória sobre os gaúchos e a consequente classificação às quartas de final do torneio continental deram novo ânimo ao Fluminense. E isso teve impacto direto na vitória desse sábado.

- O que eu penso que ajudou muito foi o resultado de terça. Você ganha confiança, você vai se afirmando, você vai acreditando mais nas ideias e vai defendendo elas com mais vigor, com mais comprometimento. Eu acho que a gente está nesse estágio nesse momento - considerou Mano.

Apesar disso, o treinador fez questão de alertar que o time não pode relaxar, mesmo que as vitórias venham se tornando uma constante.

- Trabalhamos dois dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda. Temos que continuar na semana que vem, porque temos o São Paulo como outro grande adversário na nossa casa - lembrou o técnico, citando o jogo do próximo domingo, 1º de setembro, no Maracanã.

