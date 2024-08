Libertadores: cariocas ‘complicam’ datas das quartas de final; CBF analisa alternativas

Taça da Libertadores no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Libertadores)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 24/08/2024 - 14:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol enfrenta problemas para definir as datas das quartas de final da Libertadores. Isso porque, pela primeira vez na história, três equipes da mesma cidade então juntas entre as oito melhores da competição. Botafogo, Flamengo e Fluminense representam o Rio de Janeiro no torneio continental, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda maneiras de encaixar as disputas no calendário.

➡️ CBF responde reclamação de treinadores e defende calendário

➡️ Entenda como equipes brasileiras vêm dominando as Copas Libertadores e Sul-Americana

O Glorioso encara o São Paulo, enquanto o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol e o Tricolor duela com o Atlético-MG. Por conta das campanhas na fase de grupos, o trio de cariocas decidirá os confrontos fora de casa. Ou seja, as três partidas de ida acontecerão na mesma semana, entre 17 e 19 de setembro (de terça a quinta-feira).

O Lance! apurou que a CBF trabalha para encaixar os jogos no calendário junto ao Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe). A Confederação fez consulta às autoridades sobre a possibilidade de realizar duas das partidas da Libertadores no mesmo dia, de forma excepcional, já que infringiria as determinações da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Contudo, a entidade ainda avalia se irá entrar com pedido formal pela questão.

A informação sobre as dificuldades de estabelecer as datas foi publicada primeiramente pelo jornalista Gabriel Amaral. Idealmente, cada um dos times cariocas entraria em campo em um dos dias previstos para a disputa dos jogos de ida: terça, quarta e quinta-feira. A Globo, detentora dos direitos de transmissão na TV aberta, teria escolhido o duelo entre Botafogo x São Paulo para o dia 18. Assim, Flamengo e Fluminense se dividiriam entre os dias 17 e 19.

Camisa Nike Brasil II 2024/25 Torcedor Pro Masculina Camisa Nike Brasil II 2024/25 Torcedor Pro Masculina Todos os tamanhos na Nike! A partir de R$ 315,87

➡️ Flamengo, Botafogo e Fluminense somam mais de R$ 100 milhões em premiações na Libertadores; confira

No entanto, por conta dos jogadores que servirão à Seleção Brasileira na Data Fifa, a CBF marcou os jogos do Rubro-Negro e do Atlético-MG - adversário do Tricolor carioca - pela Copa do Brasil para a quinta-feira anterior. Como os clubes têm compromissos pelo Brasileirão no fim de semana, devem atuar no domingo (15). Por consequência, não poderiam entrar em campo na terça-feira (17).

Por isso, a CBF estuda ter Fluminense e Galo se enfrentando na quarta-feira (18), horas antes do confronto entre Botafogo e São Paulo. Caso a entidade entre com o pedido e este seja negado pelo Bepe, há a possibilidade de fazer ajustes na tabela do Campeonato Brasileiro para acomodar os jogos, mesmo com o calendário apertado.

Por sua vez, conforme apurado pelo Lance!, a Conmebol aguarda um posicionamento da Confereração Brasileira de Futebol e da Polícia Militar do Rio de Janeiro para confirmar as datas dos jogos. Mesmo assim, o entendimento interno da organização é que há tempo hábil para a definição, já que as quartas de final da Libertadores só terão início em quatro semanas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte