Ex-árbitro da ‘Máfia do Apito’ revela ser torcedor de gigante clube da Série A

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 16:59 • São Paulo (SP)

Árbitro envolvido no esquema de manipulação de resultados do futebol conhecido como "Máfia do Apito", Edílson Pereira de Carvalho abriu o jogo em entrevista ao canal "Cartoloucos". O ex-árbitro revelou ser torcedor do Corinthians e disse concordar com o banimento imposto em 2005.

Durante o papo, Edílson Pereira de Carvalho também revelou ter pensado em tirar a própria vida três vezes. O ex-árbitro, que hoje trabalha com entrega de mercadorias, afirmou ser corintiano e disse que o clube paulista foi campeão em 2005 pelos próprios méritos.

- O Corinthians foi campeão por competência exclusivamente do Corinthians. O imbecil da história foi o Edílson Pereira de Carvalho, um merda na história. O campeonato, penso eu, deveria terminar por ali. Meu pai era corintiano, minha mãe. Apitei dezenas de vezes o juvenil, juniores e profissional, e nunca influenciei - disse o ex-árbitro.

- Completamente justo (o banimento). Errou tem que pagar. Não tem cabimento nenhum um árbitro participar de um esquema e continuar apitando. Ele tem que ser banido, ele vai fazer isso todo jogo. Essa merda eu fiz e está valendo para a vida toda - disse Edílson.

A Máfia do Apito foi o esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro que envolveu os ex-árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. A Justiça anulou 11 jogos do Brasileirão de 2005, e os mesmos foram refeitos. O esquema foi descoberto pelo jornalista André Rizek.