Para Mano Menezes, Fluminense x Atlético-MG pela Libertadores terá ‘outros ingredientes’

Mano Menezes diz que duelo pela Libertadores será diferente que o do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 00:17 • Rio de Janeiro

A vitória por 2 a 0 do Fluminense sobre o Atlético-MG na noite desse sábado, 24, no Mineirão, serviu como uma prévia do duelo que será travado entre as duas equipes nas quartas de final da Libertadores. Mas, para o técnico Mano Menezes, o mata-mata do próximo mês terá características diferentes.

➡️Mano Menezes vibra com intensidade do Fluminense diante do Atlético-MG

➡️Mickey, ídolo do primeiro título brasileiro do Fluminense, morre aos 76 anos

- Vai ser um jogo em outro lugar, provavelmente. Com outros ingredientes, com outros jogadores dos dois lados. Tem alguns jogadores que o Atlético não utilizou, então vai utilizar lá contra a gente. Nós, provavelmente, também teremos outros jogadores - ponderou o técnico.

O “lugar diferente” citado por Mano é a Arena MRV, casa do Atlético-MG. O time mineiro não atuou em seu estádio nesse sábado porque o gramado passa por manutenção, mas o campo deverá estar apto para o duelo de volta das quartas de final, marcado para 25 de setembro.

Mas Mano Menezes fez questão de ressaltar que o grande fator que pesou para o resultado, e que fará toda a diferença na Libertadores, é outro: o respeito pelo adversário.

- O mais importante é respeitar o Atlético como eu sempre respeitei. Eu enxergo o Atlético como um grande adversário. E toda vez que vou me preparar para, como treinador, enfrentá-lo, defendo isso para os meus jogadores - sustentou o técnico.

- Acho que esse é sempre o primeiro passo pra você estar preparado para enfrentar um adversário como é o Atlético. E a partir desse respeito, ter a ambição de enfrentá-los e tentar vencer da mesma maneira que eu acredito que do lado de lá tem esse pensamento.

Serna (dir.) marcou o primeiro gol do Fluminense na noite desse sábado. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)