Mickey, ídolo do primeiro título brasileiro do Fluminense, morre aos 76 anos

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 21:27 • Rio de Janeiro

O ex-atacante Mickey, que foi destaque do primeiro título brasileiro do Fluminense, morreu neste sábado, aos 76 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. O Tricolor carioca lamentou o falecimento do ídolo em nota oficial das redes sociais do clube. Houve um minuto de silêncio na partida do Flu contra o Atlético-MG, na noite deste sábado, no Mineirão.

Adalberto Kretzer nasceu em 19 de março de 1948 na cidade de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, e ganhou o apelido que marcou sua carreira profissional de um médico local. Segundo ele, o nariz pequeno e as orelhas grandes o faziam parecido com o famoso rato Mickey Mouse, personagem de Walt Disney.

Mickey começou no Caxias de Joinville (SC), em 1966, e antes de se transferir para o Fluminense teve uma breve passagem pelo Palmeiras de Blumenau (SC). No Brasil, atuou ainda no Olaria (RJ), Bahia, São Paulo, Ceará e Avaí. No exterior, passou por Atlético Junior e Deportivo Cali, ambos da Colômbia.