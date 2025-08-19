Cano sofre lesão no joelho e é desfalque em Fluminense x América de Cali

Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito e está fora do jogo entre Fluminense e América de Cali nesta terça-feira (19). O jogador pediu para ser substituído no segundo tempo da partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão.

A lesão não é no mesmo joelho que tirou Cano dos gramados antes do Mundial de Clubes. Naquela ocasião, o argentino teve constatada uma distensão em ligamento do joelho esquerdo. Não houve necessidade de cirurgia.

Cano já está em tratamento. Na partida contra o Fortaleza, Cano fez sinal de susbtituição para o banco de reservas. Durante o jogo, o argentino sofreu duras faltas. Em agumas delas demorou a se levantar do chão.

Fluminense x América de Cali

O Tricolor entra em campo com a vantagem construída na Colômbia, após vencer o América por 2 a 1. Gol contra de Candelo e Canobbio. Perto do fim, Barrios diminuiu. O Flu pode até empatar em casa que ainda sim sai do Maraca classificado.

O time de Renato Gaúcho confirmou o fim da sequência negativa após o sucesso no Mundial de Clubes. Depois de amargar quatro derrotas seguidas, o Fluminense chega para o jogo com seis partidas de invencibilidade.

