A meia Adrielly Bruna, de apenas 18 anos, tem chamado atenção na equipe sub-20 do Fluminense e está na mira de clubes da primeira divisão nacional, segundo apuração do Lance!. O staff de Adrielly tem tratado com cuidado os próximos passos da carreira, mas uma transferência não é descartada.

A camisa 10 balançou as redes na vitória tricolor por 2 a 0 no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, neste domingo (17). Até o momento, dois clubes, ambos da Série A1, manifestaram interesse em contar com a meio-campista no elenco.

Procurado pela reportagem, o Fluminense afirmou que nunca chegou nenhuma procura pela atleta. Além disso, ressaltou que o clube tem contrato de formação com todas as jogadores de base e não tem interesse em negociá-la.

Como joga Adrielly, destaque do Fluminense

Adrielly Bruna de Souza nasceu em 16 de janeiro de 2007. Antes de chegar às categorias de base do Fluminense, conquistou a Copa Floripa Brasil em 2022, disputada em Florianópolis, Santa Catarina, atuando pela Associação Sem Chuteira de Futebol, de Campinas. Na sequência, defendeu o Jundiaí, também do estado de São Paulo, etapa importante no desenvolvimento da carreira.

Em fevereiro de 2024, fez sua estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 com a camisa do Tricolor carioca. Logo na primeira temporada, somou três gols e uma assistência em 15 partidas, sendo peça relevante na conquista da Copinha Feminina. O desempenho chamou atenção e, em 2025, ela já acumula nove gols em 10 jogos, consolidando-se como destaque da equipe.

Com apenas 18 anos, Adrielly atrai interesse de outros clubes do cenário nacional. A qualidade técnica se evidencia na precisão dos passes, que deixam as companheiras em condições claras de gol, quanto como também na capacidade de chegar ao ataque como meia finalizadora.