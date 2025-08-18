menu hamburguer
Fluminense

Igor Rabello chega ao Rio para assinar com Fluminense; veja números no Galo

Zagueiro fará exames para assinar contrato

Igor Rabello com a taça do Campeonato Mineiro de 2022
imagem cameraIgor Rabello com a taça do Campeonato Mineiro de 2022 (Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
17:33
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Por detalhes de ser oficialmente jogador do Fluminense, Igor Rabello desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18). O zagueiro vai fazer exames médicos e assinar o contrato em seguida. O Tricolor encaminhou a negociação na última terça-feira (12).

O Fluminense avançou na contratação de Rabello, ex-Atlético-MG, após superar o interesse do São Paulo. Clube e jogador chegaram a um acordo para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027.

O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, foram fatores que pesaram a favor do Fluminense. Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente.

Números de Igor Rabello no Atlético-MG

Em parceria com a SofaScore, o Lance! as estatísticas mais relevantes do Igor Rabello no Galo. São dois recortes: primeiro o geral, depois o mais recente, últimos dois anos. É possível observar que mesmo tendo uma média consideravelmente menor de minutos nos últimos dois anos, os índices médios de desarmes, cortes, dribles sofridos.

Igor Rabello pelo Atlético-MG
202 jogos (162 titular)
8 gols
4 assistências
73 minutos em campo por jogo
0.9 desarmes por jogo
1.2 interceptações por jogo
3.1 cortes por jogo
58% de eficiência nos duelos
0.4 dribles sofridos por jogo
1.0 falta por jogo
34 cartões amarelos (0.2 por jogo)
3 cartões vermelhos
Nota Sofascore 6.87

Igor Rabello nos últimos 2 anos
40 jogos (19 titular)
1 gol
48 minutos em campo por jogo
0.7 desarmes por jogo
0.8 interceptações por jogo
3.0 cortes por jogo
54% de eficiência nos duelos
0.4 dribles sofridos por jogo
0.9 faltas por jogo
5 cartões amarelos
2 cartões vermelhos
Nota Sofascore 6.68

Chegada ao Rio de Janeiro

No desembarque de Igor, o jogador deu algumas palavras sobre a chegada no clube e mencionou a idolatria à Thiago Silva.

- Eu era da base, e o Thiago Silva estava se destacando no profissional do Fluminense. Desde pequeno tenho ele como um dos meus ídolos, então agora estar com ele vai ser excepcional para mim - disse o zagueiro.

- Vou realizar um sonho. Espero dar muitas alegrias ao torcedor. Poder conquistar títulos e colocar meu nome na história do Tricolor - completou.

