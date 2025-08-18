Igor Rabello chega ao Rio para assinar com Fluminense; veja números no Galo
Zagueiro fará exames para assinar contrato
Por detalhes de ser oficialmente jogador do Fluminense, Igor Rabello desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18). O zagueiro vai fazer exames médicos e assinar o contrato em seguida. O Tricolor encaminhou a negociação na última terça-feira (12).
O Fluminense avançou na contratação de Rabello, ex-Atlético-MG, após superar o interesse do São Paulo. Clube e jogador chegaram a um acordo para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027.
O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, foram fatores que pesaram a favor do Fluminense. Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente.
Números de Igor Rabello no Atlético-MG
Em parceria com a SofaScore, o Lance! as estatísticas mais relevantes do Igor Rabello no Galo. São dois recortes: primeiro o geral, depois o mais recente, últimos dois anos. É possível observar que mesmo tendo uma média consideravelmente menor de minutos nos últimos dois anos, os índices médios de desarmes, cortes, dribles sofridos.
Igor Rabello pelo Atlético-MG
202 jogos (162 titular)
8 gols
4 assistências
73 minutos em campo por jogo
0.9 desarmes por jogo
1.2 interceptações por jogo
3.1 cortes por jogo
58% de eficiência nos duelos
0.4 dribles sofridos por jogo
1.0 falta por jogo
34 cartões amarelos (0.2 por jogo)
3 cartões vermelhos
Nota Sofascore 6.87
Igor Rabello nos últimos 2 anos
40 jogos (19 titular)
1 gol
48 minutos em campo por jogo
0.7 desarmes por jogo
0.8 interceptações por jogo
3.0 cortes por jogo
54% de eficiência nos duelos
0.4 dribles sofridos por jogo
0.9 faltas por jogo
5 cartões amarelos
2 cartões vermelhos
Nota Sofascore 6.68
Chegada ao Rio de Janeiro
No desembarque de Igor, o jogador deu algumas palavras sobre a chegada no clube e mencionou a idolatria à Thiago Silva.
- Eu era da base, e o Thiago Silva estava se destacando no profissional do Fluminense. Desde pequeno tenho ele como um dos meus ídolos, então agora estar com ele vai ser excepcional para mim - disse o zagueiro.
- Vou realizar um sonho. Espero dar muitas alegrias ao torcedor. Poder conquistar títulos e colocar meu nome na história do Tricolor - completou.
