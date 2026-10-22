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Hulk explica por que não cobrou pênalti em Palmeiras x Fluminense

Jogador declarou comissão técnica o colocou como quinto cobrador

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 11:26
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Hulk na zona mista do Nubank Parque
Hulk na zona mista do Nubank Parque (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

O atacante Hulk revelou que a comissão técnica do Fluminense o posicionou como quinto cobrador na disputa de pênaltis que eliminou o clube da Libertadores, nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque. O camisa 7 não chegou a bater porque o Flu foi eliminado antes da quinta cobrança.

O Fluminense venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas o Palmeiras avançou à final após levar a decisão para os pênaltis. Na ordem definida pela comissão, Thiago Silva, Hércules e Guilherme Arana converteram as três primeiras cobranças. Nonato, o quarto, teve a batida defendida por Carlos Miguel. Em seguida, Marlon Freitas converteu e classificou os paulistas, sem que Hulk precisasse ir à marca.

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— Quando a comissão decidiu os batedores, perguntei ao auxiliar e ele disse que eu seria o quinto. Estava confiante, preparado e estava imaginando que iríamos passar. Mas, infelizmente, o futebol é isso. Nem sempre quem joga melhor e controla o jogo sai vitorioso. Hoje o futebol mostrou mais uma vez que o resultado, por vezes, é injusto — declarou o atacante.

— A decisão é da comissão e a gente respeita. Todo mundo que bateu treinou bem durante a semana. Todos os jogadores treinaram porque sabíamos que (o jogo) podia ir para os pênaltis. Infelizmente saímos lamentando. Podíamos sair comemorando a classificação, fizemos de tudo para que acontecesse. Mas a vontade de Deus vem à frente da nossa. Precisamos procurar entender e levantar a cabeça porque futebol é isso — completou.

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➡️ Torcida do Fluminense manda recado a Hulk após eliminação

O jogador lamentou ainda a eliminação para o Palmeiras, adversário carrasco na carreira de Hulk. O camisa 7 reforçou o domínio do Fluminense no jogo, mas afirmou que o rival "é um time que sabe jogar esse tipo de competição".

— O Palmeiras sempre jogando por uma bola, é o jogo deles e o método deles que consegue encaixar esse jogo. Mais uma vez, o Fluminense teve todo o controle, mas o Palmeiras é um time que sabe jogar esse tipo de competição… Quatro vezes sendo desclassificado pelo Palmeiras e é isso. É um time que sabe jogar, um time que conta muito com a sorte também — declarou.

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Hulk sendo marcado por Maurício durante Palmeiras x Fluminense pela semifinal da Libertadores no Nubank Parque
Hulk sendo marcado por Maurício durante Palmeiras x Fluminense pela semifinal da Libertadores no Nubank Parque (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)
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