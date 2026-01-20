Em semana de clássico pelo Carioca e há poucos dias da estreia no Brasileirão, o Fluminense teve boas notícias com a recuperação de Ganso e a evolução de John Kennedy e Santi Moreno. Nesta terça-feira (20), o camisa 10 treinou normalmente com o elenco, recuperado da torção no tornozelo.

JK e Santi tiveram contusões originadas em divididas em jogos do Estadual. Na estreia contra o Madureira, Santi sofreu uma pancada e ficou com dor no pé, sendo poupado na segunda rodada. Nesse jogo, contra o Boavista, John Kennedy levou uma entrada dura e foi substituído ainda no primeiro tempo, deixando o estádio de muletas.

Com isso, restam João Lourenço, que operou por fratura no quinto-metatarso, Cano, que passou por artoscopia por lesão no menisco, e Terans, que voltou do empréstimo no Peñarol com um problema no Tendão de Aquiles.

Na quinta-feira (22), o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Carioca para enfrentar o Nova Iguaçu, às 21h30, no Luso Brasileiro. Até lá, Maxi Cuberas terá mais duas sessões de treinamento para avaliar a condição de jogo de JK e Santi, e definir o time titular. Zubeldía segue afastado para se recuperar da angioplastia com stent.

Na ausência do centroavante, Lelê é o único da posição disponível no elenco, já que Everaldo só retorna na quarta rodada, contra o Flamengo. Sem Santi, Matheus Reis foi o substituto titular contra o Boavista.

Ganso em treino do Fluminense nesta quarta-feira (20) (Foto: Marina Garcia/FFC)

Próximos jogos do Fluminense

22/1. 21h30: Nova Iguaçu x Fluminense (Carioca)

25/1, 18h: Fluminense x Flamengo (Carioca)

28/1, 19h30: Fluminense x Grêmio (Brasileirão)

1/2, 20h30: Botafogo x Fluminense (Carioca)

5/2, 19h: Bahia x Fluminense (Brasileirão)

