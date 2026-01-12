Entenda o procedimento médico de Zubeldía, técnico do Fluminense

O procedimento realizado por Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, é considerado comum na cardiologia moderna e tem como objetivo principal restabelecer o fluxo sanguíneo em artérias que apresentam algum grau de obstrução. A angioplastia com stent é indicada quando há comprometimento da circulação causado, por exemplo, pelo acúmulo de placas de gordura, colesterol e células inflamatórias — processo conhecido como aterosclerose.

De acordo com um especialista ouvido pelo Lance!, essas placas se formam de maneira gradual ao longo do tempo e podem reduzir ou até bloquear a passagem do sangue, aumentando o risco de eventos mais graves. Durante a angioplastia, o médico utiliza um cateter para acessar a artéria afetada e implanta um stent, uma pequena estrutura metálica que funciona como uma "malha", mantendo o vaso aberto e permitindo que o sangue volte a circular normalmente. O Lance! também procurou um dos membros do departamento médico do Fluminense para confirmar as informações.

Esse tipo de intervenção é bastante utilizado em casos de doença arterial coronariana, angina instável e também em situações de infarto agudo do miocárdio, sempre conduzida por um cardiologista intervencionista. Apesar de ser um procedimento seguro e com alto índice de sucesso, ele exige um período de repouso e acompanhamento médico rigoroso no pós-operatório.

No caso de Zubeldía, a necessidade do implante do stent fez com que o prazo de afastamento fosse ampliado para até 15 dias, justamente para garantir uma recuperação adequada antes do retorno às atividades profissionais. O treinador segue sendo monitorado e só voltará aos treinos quando liberado pela equipe médica, sem riscos à saúde.

Fluminense não terá Zubeldía na estreia do Carioca

A situação, portanto, não indica gravidade imediata, mas exige cautela. A precaução explica a ausência do técnico nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e a dúvida sobre sua presença no Fla-Flu, data-limite do período de recuperação estimado.

