Samuel Xavier lamenta vice do Fluminense no Carioca, mas destaca equilíbrio na final

Após o vice-campeonato no Campeonato Carioca, o lateral do Fluminense, Samuel Xavier, analisou a final disputada contra o Flamengo e destacou o equilíbrio da decisão, que acabou sendo definida nas cobranças de pênalti. Segundo o jogador, a partida foi muito disputada e poderia ter sido decidida para qualquer lado.

— Foi um jogo muito equilibrado, que acabou sendo decidido nos pênaltis. O Fábio, acho que em apenas uma das cobranças — a do Everton Cebolinha — não acertou o canto. Chegamos à final com méritos, mas uma decisão assim, tão equilibrada, muitas vezes acaba indo para os pênaltis. E nos pênaltis a gente sabe que tudo pode acontecer — afirmou.

Samuel também lamentou as cobranças desperdiçadas pelo Tricolor, mas valorizou a campanha da equipe na competição.

— Infelizmente não conseguimos converter as nossas cobranças, mas lutamos bastante por esse título. Foi decidido nos pênaltis, mas nossa equipe está de parabéns pela competição que fizemos — disse.

Por fim, o lateral destacou que o grupo precisa virar a página rapidamente e focar nos desafios da temporada.

— Agora é levantar a cabeça. Temos um jogo difícil em casa pela frente. O que nos resta neste momento é seguir trabalhando, levantar a cabeça e continuar em busca dos nossos objetivos na temporada — concluiu.

Fluminense x Flamengo: como foi a final do Campeonato Carioca?

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a grande decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por usa vez, o Tricolor arriscou chutes despretenciosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem conseguiu concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.