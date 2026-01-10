menu hamburguer
Fluminense

Fluminense atualiza quadro de Cano após cirurgia no joelho

Jogador deve ficar fora por 45 dias

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
12:16
Cano em treino pelo Fluminense nesta sexta-feira (9) (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Cano em treino pelo Fluminense nesta sexta-feira (9) (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
O Fluminense divulgou na manhã deste sábado (10) uma atualização sobre o quadro médico do atacante Germán Cano. O jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, procedimento considerado bem-sucedido pelo departamento médico do clube. Cano terá alta ainda neste sábado e já inicia o processo de recuperação.

O centroavante sofreu uma entorse no joelho durante um treino no CT Carlos Castilho, no retorno às atividades após o período de férias. Exames apontaram lesão no menisco, o que levou à decisão pela intervenção cirúrgica. A estimativa inicial de recuperação segue em torno de 45 dias, o que deve tirar o camisa 14 das primeiras partidas da temporada.

Essa é a segunda vez que Cano enfrenta problemas no mesmo joelho em um curto intervalo de tempo. O atacante não entra em campo desde o dia 29 de outubro, quando atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado do Brasileirão. Na reta final da temporada passada, ele chegou a ser relacionado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, mas acabou não sendo utilizado.

Apesar das limitações físicas ao longo de 2025, Cano terminou o ano como artilheiro do Fluminense, com 20 gols marcados. A comissão técnica agora trabalha com cautela para garantir uma recuperação completa do jogador, evitando riscos de retorno precoce.

Cano em treino pelo Fluminense

Cano em treino pelo Fluminense nesta sexta-feira (9) (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Cano em treino pelo Fluminense nesta sexta-feira (9) (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

