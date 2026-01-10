Fluminense atualiza quadro de Cano após cirurgia no joelho
Jogador deve ficar fora por 45 dias
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense divulgou na manhã deste sábado (10) uma atualização sobre o quadro médico do atacante Germán Cano. O jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, procedimento considerado bem-sucedido pelo departamento médico do clube. Cano terá alta ainda neste sábado e já inicia o processo de recuperação.
Autor de gol contra Fluminense na final da Libertadores acerta com Alianza Lima
Futebol Internacional
Informações de ingressos para estreia do Fluminense no Carioca 2026
Fluminense
Maiores jejuns dos Estaduais: há quanto tempo os principais times não vencem?
Futebol Nacional
➡️ Fluminense tem 'plano B' para Hulk? Entenda a situação da posição no elenco
O centroavante sofreu uma entorse no joelho durante um treino no CT Carlos Castilho, no retorno às atividades após o período de férias. Exames apontaram lesão no menisco, o que levou à decisão pela intervenção cirúrgica. A estimativa inicial de recuperação segue em torno de 45 dias, o que deve tirar o camisa 14 das primeiras partidas da temporada.
Essa é a segunda vez que Cano enfrenta problemas no mesmo joelho em um curto intervalo de tempo. O atacante não entra em campo desde o dia 29 de outubro, quando atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado do Brasileirão. Na reta final da temporada passada, ele chegou a ser relacionado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, mas acabou não sendo utilizado.
Apesar das limitações físicas ao longo de 2025, Cano terminou o ano como artilheiro do Fluminense, com 20 gols marcados. A comissão técnica agora trabalha com cautela para garantir uma recuperação completa do jogador, evitando riscos de retorno precoce.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Cano em treino pelo Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias