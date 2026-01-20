Fluminense fará último jogo com time alternativo contra o Nova Iguaçu

Seguindo o planejamento da pré-temporada, o Fluminense fará seu último jogo com time alternativo diante do Nova Iguaçu, na quinta-feira (22), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partir do jogo seguinte, contra o Flamengo, os titulares vão à campo.

Assim, os jogadores da base e aqueles que foram pouco utilizados em 2025 terão mais uma chance de mostrar serviço para ter mais espaço na sequência da temporada. Embora esteja ausente por conta de uma cirurgia no coração, Zubeldía mantém contato com o auxiliar Maxi Cuberas e observou de perto os treinos antes de realizar o procedimento.

Nos dois jogos, contra Madureira e Boavista, a base da equipe foi a mesma, tendo apenas uma alteração no time titular, já que Santi sentiu dores no pé por conta de uma pancada. O goleiro Vitor Eudes, os laterais Julio Fidélis e Arana, os zagueiros Igor Rabelo e Jemmes, os meias Wallace Davi, Otávio e Lezcano, e os atacante John Kennedy, Riquelme, Santi Moreno e Matheus Reis foram os titulares nos jogos.

Além deles, o zagueiro Davi Schuindt, o lateral Leo Jance, os meias Luis Fernando, Agner, Davi Melo e Wesley Natã, e o atacante Lelê também tiveram minutagem. Esses jogadores permanecem treinando com o time, mesmo com a volta dos jogadores principais e a unificação do elenco. A diretoria tricolor tem planos de manter pelo menos 30% do elenco profissional com jogadores formados em Xerém, tendo incorporado o zagueiro Loiola à equipe.

Dessa forma, o treino de terça-feira terá um peso importante para esses jogadores, que buscam uma temporada com maior minutagem em campo. O Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu às 21h30, no Luso Brasileiro.

Programação do Fluminense na semana

A partir de segunda-feira, os jogadores passaram a treinar juntos, sem divisões dos grupos 1 e 2, separados de acordo com as datas de reapresentação em 2026. Nesta terça, as atividades seguem pela manhã e quarta farão a última atividade antes de enfrentar o Nova Iguaçu. Depois, se reapresentam na sexta à tarde e sábado de manhã realizam o último treino antes do clássico.

Próximos jogos do Fluminense

22/1. 21h30: Nova Iguaçu x Fluminense (Carioca)

25/1, 18h: Fluminense x Flamengo (Carioca)

28/1, 19h30: Fluminense x Grêmio (Brasileirão)

1/2, 20h30: Botafogo x Fluminense (Carioca)

5/2, 19h: Bahia x Fluminense (Brasileirão)

