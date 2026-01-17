Além da derrota para o Boavista, o Fluminense tem outro motivo de preocupação: uma possível lesão de John Kennedy, que deixou o estádio Elcyr Resende com o tornozelo esquerdo imobilizado e usando muletas. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma entrada dura.

Depois do lance, JK recebeu atendimento e voltou para o campo, mas a dor fez com que pedisse para sair nos minutos seguintes, sendo retirado de maca. Dessa forma, Lelê entrou em seu lugar.

O estado do jogador do Fluminense foi flagrado pelo "Ge" na saída do estádio ao fim do jogo. A gravidade da lesão será determinada após nova avaliação e exame médico.

Dessa forma, a busca por um centroavante pode ganhar novos contornos. A posição já estava estabelecida como prioridade pela diretoria, que agora perde uma de suas poucas opções, uma vez que Cano passou por recente intervenção cirúrgica no joelho e estará indisponível no início da temporada. Assim, a comissão terá apenas Lelê e Everaldo.

John Kennedy deixando o campo de muletas e bota imobilizadora (Foto: Marcello Neves/Ge)

Fluminense no Campeonato Carioca

O Fluminense estreou no Carioca com uma vitória por 2 a 1 sobre o Madureira. Na partida, Lezcano desencantou e abriu o placar. O empate veio na sequência, mas John Kennedy marcou o gol da vitória tricolor.

Na primeira rodada, Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldia, comandou uma equipe alternativa, composta de jogadores da base e atletas que tiveram pouca oportunidade em 2025. Esse esquema será mantido até a terceira rodada, uma antes do clássico contra o Flamengo. No FlaFlu, os elenco principal estará à disposição.

