Durante sessão de treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho, na quinta-feira (15), o meia Paulo Henrique Ganso sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. A lesão é considerada de baixa gravidade e o camisa 10 já iniciou o tratamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O jogador teve a contusão detectada em uma ressonância magnética, feita após deixar o campo com dores por conta de uma pisada em falso durante o treino. O tempo de recuperação é estimado em até uma semana para que ele retorne às atividades.

Ganso se reapresentou em 2026 junto com o segundo grupo de jogadores, no dia 8 de janeiro - o primeiro voltou no dia 2. Mesmo com um ano de 2025 com algumas lesões que o tirou de campo, a situação do meia nesta temporada é tratada com normalidade, sem planos especiais além daqueles já montados pela comissão e departamento médico.

continua após a publicidade

Confira a nota do clube:

"O meia Paulo Henrique Ganso deixou o campo, na manhã de ontem (15/01), com dores no tornozelo esquerdo e uma ressonância detectou uma entorse no local. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho."

➡️ Montenegro explica negociações com Hulk e Savarino, e crava prioridade do Flu no mercado

Pré-temporada do Fluminense

O elenco está completo no CT Carlos Castilho desde o dia 8 de janeiro, quando o grupo com os principais jogadores se reapresentou. Antes disso, no dia 2, um grupo com atletas pouco utilizados em 2025, garotos da base e os dois reforços da temporada: Jemmes e Arana.

O Tricolor estreou com vitória no Campeonato Carioca ao vencer o Madureira por 2 a 1 na quarta-feira (14). O time que foi a campo era alternativo, com as duas contratações sendo titulares e peças que o torcedor queria ver com mais minutagem, como Lezcano e Júlio Fidélis.

continua após a publicidade

O Flu volta a campo no sábado (17), contra o Boavista, pela segunda rodada do Estadual. Nesta partida, o mesmo grupo estará à disposição de Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía que comanda a equipe até que o treinador esteja apto a retornar ao trabalho.

O time titular estrea somente no dia 25, na quarta rodada do Carioca, no clássico contra o Flamengo. Este será o último jogo antes da estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, no dia 28.