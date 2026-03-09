Publicação da PMERJ após Fluminense x Flamengo vira provocação: 'Qual acesso?'

O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis, neste domingo (8), no Maracanã, e assim conquistou o título do Campeonato Carioca. Após o resultado da decisão, uma publicação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) chamou a atenção dos torcedores do Rubro-Negro e de outros rivais do Tricolor nas redes sociais.

Em uma publicação, a instituição compartilhou imagens dos torcedores do Fluminense deixando o Maracanã. Como a torcida Tricolor fica no setor sul do estádio, a saída acontece pela saída C.

Determinado cenário virou motivo de provocação de torcedores rivais do Fluminense, que aproveitaram a publicação para relembrar a passagem do clube pela Série C do Brasileirão. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

