Eric Faria critica final do Carioca, mas destaca atuação de Rossi: 'Decisivo'

O jornalista Eric Faria criticou o nível técnico da final do Campeonato Carioca. A decisão do estadual aconteceu neste domingo (8), no Maracanã, entre Fluminense e Flamengo. Após o apito final, a equipe Rubro-Negra venceu a taça do torneio nos pênaltis.

Durante o pós-jogo do clássico, pelo Sportv, Eric Faria não aprovou o desempenho das equipes dentro de campo durante os 90 minutos. Apesar disso, ele chamou atenção para o poder de decisão do goleiro Rossi, que foi fundamental para segurar o 0 a 0 no placar e pegou dois pênaltis na disputa final.

— Foi um jogo bem pobre. Com pouquíssimas oportunidades de gols. Se a gente tivesse pulado direto para os pênaltis, iria contar melhor o que foi essa final. O Fluminense foi a melhor equipe do campeonato, não só pela pontuação, mas por apresentar o melhor futebol. Não à toa, o Flamengo mudou de técnico — iniciou o jornalista, antes de completar.

— E olha, me atrevo a dizer que o Flamengo teve inúmeros goleiros de peso ao longo da própria história. Mas me atrevo a dizer que o Rossi foi o mais decisivo. Não é o melhor, mas é decisivo. Isso pelo menos nos últimos 50 anos da história do clube — concluiu.

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

