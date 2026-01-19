menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense x Flamengo: como comprar ingresso para o clássico pelo Campeonato Carioca

Clássico será neste domingo (25), no Maracanã

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
15:47
Flamengo e Fluminense em duelo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraFlamengo e Fluminense em duelo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense abriu a venda de ingressos para o clássico contra o Flamengo nesta segunda-feira (19), às 15h, para sua torcida. A venda geral abrirá na quinta-feira (22), às 10h quando os flamenguistas poderão adquirir suas entradas para o jogo de domingo (25), no Maracanã, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

A venda antecipada será exclusiva para os sócios-torcedores tricolores, mandantes da partida. Inicialmente, a comercialização será feitas apenas nas plataformas online, abrindo em pontos físicos na sexta-feira (23).

Para todos os torcedores, será obrigatório o acesso com biometria, independente do setor do estádio. Para fazer o cadastro antecipado da biometria, acesse "fluminense.bepass.com.br".

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ingressos para a torcida do Fluminense

A partir das 15h de segunda-feira, os sócios com planos de prioridade 1 poderão fazer o check-in para o jogo contra o Flamengo. Para atrair mais torcedores, o Fluminense preparou uma promoção que atende a diferentes planos.

  1. Arquiba Família e Maracanã+ Família: o titular poderá fazer o seu check-in e dos seus 3 convidados cadastrados com 100% de desconto, e poderá comprar mais um ingresso com 75% de desconto;
  2. Maracanã+: o titular poderá fazer seu check-in com 100% de desconto e ainda poderá comprar mais um ingresso com 75%;
  3. Arquiba 100%: o titular poderá fazer o seu check-in com 100% de desconto, o check-in dos até três convidados contratados também com 100% (caso tenha algum) e comprar mais um ingresso com 75% de desconto;
  4. Arquiba 75%: o titular poderá comprar o seu ingresso com 75% de desconto. Se tiver algum convidado contratado, poderá comprar também com 75% e mais um ingresso com 60% de desconto;
  5. Aquiba Raiz: o titular poderá comprar seu ingresso no Setor Sul com 75% de desconto ou em qualquer outro setor com 60% de desconto. Os mesmos valores estarão válidos para um convidado;
  6. Guerreiro: o titular terá 50% de desconto para ele e o mesmo valor para um convidado;
  7. Pacote Futebol: o titular faz seu check-in com 100% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 75% de desconto;
  8. Pacote Jogos: o titular faz seu check-in com 75% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 60% de desconto.

Ordem de prioridade de vendas

As vendas para sócios do Fluminense abrirão na ordem de prioridade dos planos de sócio. Para realizar o check-in, acesse "fluminense.futebolcard.com".

  1. Segunda-feira (19), 15h: Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol
  2. Terça-feira (20), 10h: Arquiba 75% / Pacote Jogos
  3. Terça-feira (20), 18h: Arquiba Raiz
  4. Quarta-feira (21), 10h: Guerreiro
Torcida do Fluminense no Maracanã no jogo contra o Vasco
Torcida do Fluminense no Maracanã no jogo contra o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Valores para a torcida do Fluminense

Setor Sul:

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 25
  3. Arquiba Raiz: R$ 25
  4. Guerreiro Toda Terra: R$ 60
  5. Guerreiro: R$ 80
  6. Inteira: R$ 100
  7. Meia-entrada: R$ 50

Setor Leste Inferior (misto):

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 35
  3. Arquiba Raiz: R$ 56
  4. Guerreiro Toda Terra: R$ 84
  5. Guerreiro: R$ 112
  6. Inteira: R$ 140
  7. Meia-entrada: R$ 70

Setor Leste Superior (misto):

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raíz: R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 30
  3. Arquiba Raiz: R$ 48
  4. Guerreiro Toda Terra: R$ 72
  5. Guerreiro: R$ 96
  6. Inteira: R$ 120
  7. Meia-entrada: R$ 60

Setor Oeste (misto)

  1. Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0
  2. Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 45
  3. Arquiba Raiz: R$ 72
  4. Guerreiro Toda Terra: R$ 108
  5. Guerreiro: R$ 144
  6. Inteira: R$ 180
  7. Meia-entrada: R$ 90

Ingressos para a torcida do Flamengo

A venda para a torcida do Flamengo abre na quinta-feira (22), às 10h, no site "flamengovisitante.futebolcard.com". Confira os valores:

Setor Norte:

  • Inteira: R$ 100
  • Meia: R$ 50

Setor Leste Inferior (misto):

  • Sócio do Flamengo: R$ 70
  • Inteira: R$ 140
  • Meia: R$ 70

Setor Leste Superior (misto)

  • Sócio do Flamengo: R$ 60
  • Inteira: R$ 120
  • Meia: R$ 60

Setor Oeste (misto)

  • Sócio do Flamengo: R$ 90
  • Inteira: R$ 180
  • Meia: R$ 90

Torcida do Flamengo
Torcida do Flamengo durante jogo contra o Ceará, antes da confirmação do título do Brasileirão (Foto: Adrian Fontes/Flamengo)

Gratuidades

As gratuidades para o Fla-Flu ficarão disponíveis junto com a venda para o publico geral, na quinta-feira (22). Para realizar a retirada, será necessário um cadastro prévio (para quem não tem) e comprovação mediante apresentação de documento oficial com foto. Apenas o beneficiário poderá retirar o ingresso.

Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, que deverão ter o ingresso para o mesmo setor (Sul ou Norte), não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca.

Link para torcedores do Fluminense: "gratuidade-fluminense.futebolcard.com"
Link para torcedores do Flamengo: "gratuidade-visitante.futebolcard.com

Pontos de venda para o clássico

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Sexta (23/01), das 10h às 20h
- Sábado (24/01), das 10h às 20h
- Domingo (25/01), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 1
- Sexta (23/01), das 10h às 17h
- Sábado (24/01), das 10h às 17h
- Domingo (25/01), das até o fim do primeiro tempo

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Sexta (23/01), das 10h às 18h
- Sábado (24/01), das 10h às 14h

Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Sexta (23/01), das 10h às 18h
- Sábado (24/01), das 10h às 14h

  • Matéria
  • Mais Notícias