O Fluminense abriu a venda de ingressos para o clássico contra o Flamengo nesta segunda-feira (19), às 15h, para sua torcida. A venda geral abrirá na quinta-feira (22), às 10h quando os flamenguistas poderão adquirir suas entradas para o jogo de domingo (25), no Maracanã, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

A venda antecipada será exclusiva para os sócios-torcedores tricolores, mandantes da partida. Inicialmente, a comercialização será feitas apenas nas plataformas online, abrindo em pontos físicos na sexta-feira (23).

Para todos os torcedores, será obrigatório o acesso com biometria, independente do setor do estádio. Para fazer o cadastro antecipado da biometria, acesse "fluminense.bepass.com.br".

Ingressos para a torcida do Fluminense

A partir das 15h de segunda-feira, os sócios com planos de prioridade 1 poderão fazer o check-in para o jogo contra o Flamengo. Para atrair mais torcedores, o Fluminense preparou uma promoção que atende a diferentes planos.

Arquiba Família e Maracanã+ Família: o titular poderá fazer o seu check-in e dos seus 3 convidados cadastrados com 100% de desconto, e poderá comprar mais um ingresso com 75% de desconto; Maracanã+: o titular poderá fazer seu check-in com 100% de desconto e ainda poderá comprar mais um ingresso com 75%; Arquiba 100%: o titular poderá fazer o seu check-in com 100% de desconto, o check-in dos até três convidados contratados também com 100% (caso tenha algum) e comprar mais um ingresso com 75% de desconto; Arquiba 75%: o titular poderá comprar o seu ingresso com 75% de desconto. Se tiver algum convidado contratado, poderá comprar também com 75% e mais um ingresso com 60% de desconto; Aquiba Raiz: o titular poderá comprar seu ingresso no Setor Sul com 75% de desconto ou em qualquer outro setor com 60% de desconto. Os mesmos valores estarão válidos para um convidado; Guerreiro: o titular terá 50% de desconto para ele e o mesmo valor para um convidado; Pacote Futebol: o titular faz seu check-in com 100% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 75% de desconto; Pacote Jogos: o titular faz seu check-in com 75% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 60% de desconto.

Ordem de prioridade de vendas

As vendas para sócios do Fluminense abrirão na ordem de prioridade dos planos de sócio. Para realizar o check-in, acesse "fluminense.futebolcard.com".

Segunda-feira (19), 15h: Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol Terça-feira (20), 10h: Arquiba 75% / Pacote Jogos Terça-feira (20), 18h: Arquiba Raiz Quarta-feira (21), 10h: Guerreiro

Torcida do Fluminense no Maracanã no jogo contra o Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Valores para a torcida do Fluminense

Setor Sul:

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 25 Arquiba Raiz: R$ 25 Guerreiro Toda Terra: R$ 60 Guerreiro: R$ 80 Inteira: R$ 100 Meia-entrada: R$ 50

Setor Leste Inferior (misto):

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 35 Arquiba Raiz: R$ 56 Guerreiro Toda Terra: R$ 84 Guerreiro: R$ 112 Inteira: R$ 140 Meia-entrada: R$ 70

Setor Leste Superior (misto):

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raíz: R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 30 Arquiba Raiz: R$ 48 Guerreiro Toda Terra: R$ 72 Guerreiro: R$ 96 Inteira: R$ 120 Meia-entrada: R$ 60

Setor Oeste (misto)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 45 Arquiba Raiz: R$ 72 Guerreiro Toda Terra: R$ 108 Guerreiro: R$ 144 Inteira: R$ 180 Meia-entrada: R$ 90

Ingressos para a torcida do Flamengo

A venda para a torcida do Flamengo abre na quinta-feira (22), às 10h, no site "flamengovisitante.futebolcard.com". Confira os valores:

Setor Norte:

Inteira: R$ 100

Meia: R$ 50

Setor Leste Inferior (misto):

Sócio do Flamengo: R$ 70

Inteira: R$ 140

Meia: R$ 70

Setor Leste Superior (misto)

Sócio do Flamengo: R$ 60

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

Setor Oeste (misto)

Sócio do Flamengo: R$ 90

Inteira: R$ 180

Meia: R$ 90

Torcida do Flamengo durante jogo contra o Ceará, antes da confirmação do título do Brasileirão (Foto: Adrian Fontes/Flamengo)

Gratuidades

As gratuidades para o Fla-Flu ficarão disponíveis junto com a venda para o publico geral, na quinta-feira (22). Para realizar a retirada, será necessário um cadastro prévio (para quem não tem) e comprovação mediante apresentação de documento oficial com foto. Apenas o beneficiário poderá retirar o ingresso.

Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, que deverão ter o ingresso para o mesmo setor (Sul ou Norte), não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca.

Link para torcedores do Fluminense: "gratuidade-fluminense.futebolcard.com"

Link para torcedores do Flamengo: "gratuidade-visitante.futebolcard.com"

Pontos de venda para o clássico

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Sexta (23/01), das 10h às 20h

- Sábado (24/01), das 10h às 20h

- Domingo (25/01), das 10h às 14h

Maracanã – Bilheteria 1

- Sexta (23/01), das 10h às 17h

- Sábado (24/01), das 10h às 17h

- Domingo (25/01), das até o fim do primeiro tempo

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Sexta (23/01), das 10h às 18h

- Sábado (24/01), das 10h às 14h

Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)

- Sexta (23/01), das 10h às 18h

- Sábado (24/01), das 10h às 14h

