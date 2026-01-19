Fluminense x Flamengo: como comprar ingresso para o clássico pelo Campeonato Carioca
Clássico será neste domingo (25), no Maracanã
O Fluminense abriu a venda de ingressos para o clássico contra o Flamengo nesta segunda-feira (19), às 15h, para sua torcida. A venda geral abrirá na quinta-feira (22), às 10h quando os flamenguistas poderão adquirir suas entradas para o jogo de domingo (25), no Maracanã, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca.
A venda antecipada será exclusiva para os sócios-torcedores tricolores, mandantes da partida. Inicialmente, a comercialização será feitas apenas nas plataformas online, abrindo em pontos físicos na sexta-feira (23).
Para todos os torcedores, será obrigatório o acesso com biometria, independente do setor do estádio. Para fazer o cadastro antecipado da biometria, acesse "fluminense.bepass.com.br".
Ingressos para a torcida do Fluminense
A partir das 15h de segunda-feira, os sócios com planos de prioridade 1 poderão fazer o check-in para o jogo contra o Flamengo. Para atrair mais torcedores, o Fluminense preparou uma promoção que atende a diferentes planos.
- Arquiba Família e Maracanã+ Família: o titular poderá fazer o seu check-in e dos seus 3 convidados cadastrados com 100% de desconto, e poderá comprar mais um ingresso com 75% de desconto;
- Maracanã+: o titular poderá fazer seu check-in com 100% de desconto e ainda poderá comprar mais um ingresso com 75%;
- Arquiba 100%: o titular poderá fazer o seu check-in com 100% de desconto, o check-in dos até três convidados contratados também com 100% (caso tenha algum) e comprar mais um ingresso com 75% de desconto;
- Arquiba 75%: o titular poderá comprar o seu ingresso com 75% de desconto. Se tiver algum convidado contratado, poderá comprar também com 75% e mais um ingresso com 60% de desconto;
- Aquiba Raiz: o titular poderá comprar seu ingresso no Setor Sul com 75% de desconto ou em qualquer outro setor com 60% de desconto. Os mesmos valores estarão válidos para um convidado;
- Guerreiro: o titular terá 50% de desconto para ele e o mesmo valor para um convidado;
- Pacote Futebol: o titular faz seu check-in com 100% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 75% de desconto;
- Pacote Jogos: o titular faz seu check-in com 75% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 60% de desconto.
Ordem de prioridade de vendas
As vendas para sócios do Fluminense abrirão na ordem de prioridade dos planos de sócio. Para realizar o check-in, acesse "fluminense.futebolcard.com".
- Segunda-feira (19), 15h: Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol
- Terça-feira (20), 10h: Arquiba 75% / Pacote Jogos
- Terça-feira (20), 18h: Arquiba Raiz
- Quarta-feira (21), 10h: Guerreiro
Valores para a torcida do Fluminense
Setor Sul:
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 25
- Arquiba Raiz: R$ 25
- Guerreiro Toda Terra: R$ 60
- Guerreiro: R$ 80
- Inteira: R$ 100
- Meia-entrada: R$ 50
Setor Leste Inferior (misto):
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 35
- Arquiba Raiz: R$ 56
- Guerreiro Toda Terra: R$ 84
- Guerreiro: R$ 112
- Inteira: R$ 140
- Meia-entrada: R$ 70
Setor Leste Superior (misto):
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raíz: R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 30
- Arquiba Raiz: R$ 48
- Guerreiro Toda Terra: R$ 72
- Guerreiro: R$ 96
- Inteira: R$ 120
- Meia-entrada: R$ 60
Setor Oeste (misto)
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol: R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos: R$ 45
- Arquiba Raiz: R$ 72
- Guerreiro Toda Terra: R$ 108
- Guerreiro: R$ 144
- Inteira: R$ 180
- Meia-entrada: R$ 90
Ingressos para a torcida do Flamengo
A venda para a torcida do Flamengo abre na quinta-feira (22), às 10h, no site "flamengovisitante.futebolcard.com". Confira os valores:
Setor Norte:
- Inteira: R$ 100
- Meia: R$ 50
Setor Leste Inferior (misto):
- Sócio do Flamengo: R$ 70
- Inteira: R$ 140
- Meia: R$ 70
Setor Leste Superior (misto)
- Sócio do Flamengo: R$ 60
- Inteira: R$ 120
- Meia: R$ 60
Setor Oeste (misto)
- Sócio do Flamengo: R$ 90
- Inteira: R$ 180
- Meia: R$ 90
Gratuidades
As gratuidades para o Fla-Flu ficarão disponíveis junto com a venda para o publico geral, na quinta-feira (22). Para realizar a retirada, será necessário um cadastro prévio (para quem não tem) e comprovação mediante apresentação de documento oficial com foto. Apenas o beneficiário poderá retirar o ingresso.
Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, que deverão ter o ingresso para o mesmo setor (Sul ou Norte), não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca.
Link para torcedores do Fluminense: "gratuidade-fluminense.futebolcard.com"
Link para torcedores do Flamengo: "gratuidade-visitante.futebolcard.com"
Pontos de venda para o clássico
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Sexta (23/01), das 10h às 20h
- Sábado (24/01), das 10h às 20h
- Domingo (25/01), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 1
- Sexta (23/01), das 10h às 17h
- Sábado (24/01), das 10h às 17h
- Domingo (25/01), das até o fim do primeiro tempo
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Sexta (23/01), das 10h às 18h
- Sábado (24/01), das 10h às 14h
Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Sexta (23/01), das 10h às 18h
- Sábado (24/01), das 10h às 14h
