Levantamento aponta disparidade milionária de cotas e premiações entre os estaduais

O campeonatos estaduais não configuram entre as competições mais atrativas para os clubes de elite do Brasil, seja pelo retorno esportivo ou pela compensação financeira envolvida na disputa. Os torneios de início de temporada têm sido menos prestigiados pela maioria das equipes mas, ainda assim, algumas federações conseguem trazer uma valorização mais robusta para o produto, o que também cria uma disparidade considerável entre os estados.

Um levantamento feito pelo Sport Insider, veículo especializado em negócios no esporte, mostra que os estaduais vivem cenários distintos quando se fala dos investimentos em premiação e do peso das cotas de televisão pagas aos clubes participantes.

O Paulistão Casas Bahia, que negociou nesta temporada um novo contrato de naming rights, rende aos quatro grandes times do estado uma arrecadação mais de 100 vezes maior do que as três maiores equipes de Pernambuco, que não tem um patrocinador máster.

A pesquisa do veículo analisou os nove estaduais que mais rendem faturamento dos clubes participantes, com foco em quanto as principais equipes da federação arrecadam com a disputa dos torneios. Além do Paulistão, o top três dos estaduais que melhor pagam fica completo com o Carioca e o Gauchão. Mesmo assim, a dupla apresenta uma disparidade grande em comparação ao que a Federação Paulista de Futebol (FPF) consegue render na competição.

Outro dado que chama a atenção é que o Campeonato Cearense, mesmo com o recente rebaixamento de Ceará e Fortaleza para a Série B, pagará em 2026 mais que o Campeonato Baiano, que terá o Bahia e o Vitória na Série A, com destaque para o tricolor que garantiu vaga na Libertadores deste ano. Isso reforça que o peso individual de cada clube não garante, necessariamente, qual será a força do canhão financeiro da competição.

Esses valores passam, também, pela forma como o campeonato tem sido gerido e a capacidade de realizar acordos comerciais que agreguem valor ao estadual, seja um valor literal de premiação ou cota, como também o valor midiático que ajuda as equipes a posicionar suas marcas no futebol brasileiro.

Campeonato Carioca paga a maior premiação ao campeão em 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press)

Quanto os clubes arrecadam em cada estadual em 2026

O Paulistão mantém uma divisão de cotas fixas pagas as quatro grandes do estado, enquanto Red Bull Bragantino e Mirassol estão em uma segunda prateleira de valores. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos recebem, cada um, R$ 35 milhões da FPF. A dupla do interior, por outro lado, recebe "apenas" R$ 11 milhões pela participação na competição.

No Carioca, os números ficam bem abaixo. O Flamengo, principal time do Rio de Janeiro no aspecto financeiro e midiático, recebe R$ 10 milhões da federação como cota fixa. Os outros três, Botafogo, Fluminense e Vasco fecharam um acordo para receber R$ 6,6 milhões fixos. Por outro lado, o Carioca compensa na premiação.

O Sport Insider mostra que os quatro maiores do Rio de Janeiro buscam uma premiação de R$ 10 milhões pelo título Carioca, enquanto o vice-campeão leva para casa R$ 5,5 milhões. O valor do segundo colocado do estadual carioca é maior do que é pago para o primeiro torneio em São Paulo. SãoR$ 5 milhões para o vencedor e de R$ 1,65 milhão para o vice, segundo o Sport Insider.

Dos nove estaduais analisados, três deles já tem premiação definida desde o começo da disputa. Além do Paulista e Carioca, apenas o cearense anunciou pagamento de uma cota de premiação. O torneio terá prêmio de 200 mil para o campeão, além R$ 1,6 milhão pagos a Ceará e Fortaleza, as duas maiores forças do estado.

