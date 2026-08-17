Ganso: o segredo do Fluminense contra maior arma do Independiente Rivadavia Camisa 10 ficou perto de deixar o Tricolor

MENDOZA (ARG) - A escalação de Ganso contra o Palmeiras não foi pensada apenas para o jogo do Campeonato Brasileiro. A escolha de Marcão também indicou um caminho que deve ser mantido pelo Fluminense na decisão contra o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (18), em Mendoza, pelas oitavas de final da Libertadores. O principal objetivo é claro: controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas.

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Esse foi justamente um dos problemas do Fluminense nos últimos encontros com a La Lepra. O time argentino não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso. Prefere recuperar a posse, acelerar rapidamente e explorar os espaços deixados pelo adversário. Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, Thiago Silva apontou exatamente esse problema.

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— Obviamente, se você não faz um jogo bom, você não cria tantas oportunidades. Nosso jogo foi muito abaixo do que a gente é capaz de fazer. Mas agora não é hora de apontar dedo. É cada um assumir a responsabilidade que tem que assumir para que a gente tente jogar um pouquinho mais. Eles querem transição, e nós damos transição — afirmou.

O capitão também relacionou os contra-ataques do Independiente Mendoza aos próprios erros técnicos do Fluminense.

— Hoje nós erramos muito em controle de bola, em passes. Isso vai tirando nossa confiança e dando confiança ao adversário para fazer a transição.

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De praticamente descartado a capitão

A importância que Ganso recuperou com Marcão é marcante pelo cenário vivido pelo meia nas últimas semanas. Com contrato perto do fim e sem renovação prevista, o camisa 10 chegou a ser liberado pelo Fluminense para procurar outro clube. Uma negociação, porém, não avançou, e Ganso permaneceu no elenco.

Durante esse período, o jogador também passou a ficar fora das relações. Um dos motivos era evitar que completasse o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, o que poderia dificultar uma transferência para outra equipe da competição. O cenário deixava a impressão de que a passagem de Ganso pelo Fluminense caminhava para um encerramento sem novas participações relevantes.

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Justamente quando o clube precisava encontrar respostas para uma sequência de resultados ruins, Marcão recolocou o meia entre os titulares contra o Palmeiras. Ganso não apenas começou a partida como recebeu a faixa de capitão. E cumpriu uma função que pode ser ainda mais importante na Libertadores.

Para um ídolo que parecia próximo de não voltar a entrar em campo pelo clube, a partida marcou uma espécie de volta por cima. Agora, Ganso pode sair de um período de praticamente descarte para ser uma das principais peças do Fluminense no jogo mais importante da temporada até aqui.

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Ganso foi o capitão do Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Marcão quer Ganso para controlar o jogo

Foi justamente esse papel que Marcão destacou depois da vitória sobre o Palmeiras. A preocupação era semelhante à que o Fluminense terá em Mendoza. O time paulista também gosta de acelerar imediatamente quando recupera a bola e atacar os espaços. Para evitar um jogo completamente aberto, o interino buscou no camisa 10 alguém capaz de controlar o ritmo.

— Era um jogo decisivo para nós. Até pela mudança de espírito. A energia do nosso torcedor para a gente era muito importante. O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dita o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro — explicou Marcão.

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— Foi pensando nessa partida e no que iríamos fazer. Enfrentar o Palmeiras, que adora transição — completou

A tendência é que a mesma lógica tenha peso em Mendoza. Quanto mais o Fluminense conseguir permanecer com a bola de maneira organizada, menos oportunidades oferecerá para o Independiente Rivadavia acelerar após recuperações.

Isso não significa simplesmente acumular posse. Foi justamente o que não funcionou no primeiro jogo das oitavas. O desafio será circular a bola com qualidade, reduzir erros de passe e controle e, principalmente, impedir perdas em zonas que deixem a equipe desprotegida.

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Nesse cenário, as características de Ganso são decisivas. O camisa 10 pode baixar o ritmo quando necessário, oferecer uma opção de passe por dentro e evitar que o Fluminense transforme cada posse em um jogo de ida e volta.

Thiago Silva também é peça-chave

Se Ganso aparece como uma alternativa para diminuir as transições, Thiago Silva será crucial em outro ponto forte do adversário: a bola aérea. O Independiente Rivadavia já mostrou nos confrontos contra o Fluminense que consegue levar perigo em cruzamentos e bolas paradas. Para a partida de volta, Marcão terá o capitão descansado depois de preservá-lo contra o Palmeiras.

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A presença do zagueiro dá ao Fluminense uma referência para organizar a área e controlar um tipo de jogada que também preocupa a comissão técnica.

O cenário em Mendoza também permite ao Tricolor pensar em um jogo mais controlado. A La Lepra não costuma exercer no Malvinas Argentinas uma pressão de arquibancada comparável à encontrada em outros estádios do país dos demais clubes da Argentina, e, na fase de grupos, o Fluminense conseguiu desenvolver seu jogo em diferentes momentos por lá.

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