Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ganso: o segredo do Fluminense contra maior arma do Independiente Rivadavia

Camisa 10 ficou perto de deixar o Tricolor

PorPedro BrandãoEnviado Especial
17/08/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Ganso em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras
Ganso em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

MENDOZA (ARG) - A escalação de Ganso contra o Palmeiras não foi pensada apenas para o jogo do Campeonato Brasileiro. A escolha de Marcão também indicou um caminho que deve ser mantido pelo Fluminense na decisão contra o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (18), em Mendoza, pelas oitavas de final da Libertadores. O principal objetivo é claro: controlar o jogo e evitar que o adversário encontre aquilo que mais gosta, as transições rápidas.

➡️Marcão tem três baixas confirmadas para Independiente Rivadavia x Fluminense

Esse foi justamente um dos problemas do Fluminense nos últimos encontros com a La Lepra. O time argentino não precisa de longos períodos com a bola para ser perigoso. Prefere recuperar a posse, acelerar rapidamente e explorar os espaços deixados pelo adversário. Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, Thiago Silva apontou exatamente esse problema.

continua após a publicidade

— Obviamente, se você não faz um jogo bom, você não cria tantas oportunidades. Nosso jogo foi muito abaixo do que a gente é capaz de fazer. Mas agora não é hora de apontar dedo. É cada um assumir a responsabilidade que tem que assumir para que a gente tente jogar um pouquinho mais. Eles querem transição, e nós damos transição — afirmou.

O capitão também relacionou os contra-ataques do Independiente Mendoza aos próprios erros técnicos do Fluminense.

— Hoje nós erramos muito em controle de bola, em passes. Isso vai tirando nossa confiança e dando confiança ao adversário para fazer a transição.

continua após a publicidade

De praticamente descartado a capitão

A importância que Ganso recuperou com Marcão é marcante pelo cenário vivido pelo meia nas últimas semanas. Com contrato perto do fim e sem renovação prevista, o camisa 10 chegou a ser liberado pelo Fluminense para procurar outro clube. Uma negociação, porém, não avançou, e Ganso permaneceu no elenco.

Durante esse período, o jogador também passou a ficar fora das relações. Um dos motivos era evitar que completasse o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, o que poderia dificultar uma transferência para outra equipe da competição. O cenário deixava a impressão de que a passagem de Ganso pelo Fluminense caminhava para um encerramento sem novas participações relevantes.

continua após a publicidade

Justamente quando o clube precisava encontrar respostas para uma sequência de resultados ruins, Marcão recolocou o meia entre os titulares contra o Palmeiras. Ganso não apenas começou a partida como recebeu a faixa de capitão. E cumpriu uma função que pode ser ainda mais importante na Libertadores.

Para um ídolo que parecia próximo de não voltar a entrar em campo pelo clube, a partida marcou uma espécie de volta por cima. Agora, Ganso pode sair de um período de praticamente descarte para ser uma das principais peças do Fluminense no jogo mais importante da temporada até aqui.

continua após a publicidade
Ganso foi o capitão do Fluminense contra o Palmeiras
Ganso foi o capitão do Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Marcão quer Ganso para controlar o jogo

Foi justamente esse papel que Marcão destacou depois da vitória sobre o Palmeiras. A preocupação era semelhante à que o Fluminense terá em Mendoza. O time paulista também gosta de acelerar imediatamente quando recupera a bola e atacar os espaços. Para evitar um jogo completamente aberto, o interino buscou no camisa 10 alguém capaz de controlar o ritmo.

— Era um jogo decisivo para nós. Até pela mudança de espírito. A energia do nosso torcedor para a gente era muito importante. O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dita o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro — explicou Marcão.

continua após a publicidade

— Foi pensando nessa partida e no que iríamos fazer. Enfrentar o Palmeiras, que adora transição — completou

A tendência é que a mesma lógica tenha peso em Mendoza. Quanto mais o Fluminense conseguir permanecer com a bola de maneira organizada, menos oportunidades oferecerá para o Independiente Rivadavia acelerar após recuperações.

Isso não significa simplesmente acumular posse. Foi justamente o que não funcionou no primeiro jogo das oitavas. O desafio será circular a bola com qualidade, reduzir erros de passe e controle e, principalmente, impedir perdas em zonas que deixem a equipe desprotegida.

continua após a publicidade

Nesse cenário, as características de Ganso são decisivas. O camisa 10 pode baixar o ritmo quando necessário, oferecer uma opção de passe por dentro e evitar que o Fluminense transforme cada posse em um jogo de ida e volta.

Thiago Silva também é peça-chave

Se Ganso aparece como uma alternativa para diminuir as transições, Thiago Silva será crucial em outro ponto forte do adversário: a bola aérea. O Independiente Rivadavia já mostrou nos confrontos contra o Fluminense que consegue levar perigo em cruzamentos e bolas paradas. Para a partida de volta, Marcão terá o capitão descansado depois de preservá-lo contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

A presença do zagueiro dá ao Fluminense uma referência para organizar a área e controlar um tipo de jogada que também preocupa a comissão técnica.

O cenário em Mendoza também permite ao Tricolor pensar em um jogo mais controlado. A La Lepra não costuma exercer no Malvinas Argentinas uma pressão de arquibancada comparável à encontrada em outros estádios do país dos demais clubes da Argentina, e, na fase de grupos, o Fluminense conseguiu desenvolver seu jogo em diferentes momentos por lá.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Silva disputa bola com Arce em Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense

Confiança x descanso: Fluminense e Ind. Rivadavia fazem apostas opostas antes de decisão

Há 1 hora
Savarino no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense

Marcão tem três baixas confirmadas para Independiente Rivadavia x Fluminense

Há 8 horas
Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho

Fluminense

Fluminense informa corte de Riquelme para decisão na Libertadores

Há 12 horas
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Fluminense

Hulk revela bastidores da demissão de Zubeldía e mudanças do Fluminense com Marcão: 'Pedi desculpa'

Há 14 horas
Thiago Silva no banco de reservas em Fluminense e Palmeiras

Fora de Campo

Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x Palmeiras

Há 21 horas
Jhon Arias em ação por Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcedores apontam provocação do Fluminense a Jhon Arias; veja

Há 1 dia
Mais LANCE!
Thiago Silva ao lado de Marcão dando instruções ao time do Fluminense

Thiago Silva vira auxiliar de luxo em dupla com Marcão no Fluminense

Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense

Fluminense encontra roteiro quase perfeito antes de decisão na Libertadores

Anderson Daronco faz gesto "anti-bolinho" em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Entenda gesto de Anderson Daronco em Fluminense x Palmeiras

Jhon Arias em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Xingamentos e ironia: Arias reencontra Fluminense no Maracanã

O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras

Facincani reprova titular do Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'

Marcão em entrevista coletiva após Fluminense x Palmeiras

Marcão explica Ganso como titular do Fluminense: 'Trazer o que achava melhor'

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Cano destaca raça do Fluminense após virada sobre o Palmeiras: 'Luta até o final'

Carlos Miguel em ação durante Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'

Felipe Melo comemora permanência do Fluminense na Série A após vitória sobre o Palmeiras

Enquete: você acha que Felipe Melo deve ser o novo técnico do Fluminense?

Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Dê suas notas: avalie o desempenho dos jogadores em Fluminense x Palmeiras

Palmeiras chega como favorito para o jogo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

Torcedores do Fluminense debocham de Arias após vitória sobre Palmeiras

Abel Ferreira no banco durante a partida entre Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota de virada