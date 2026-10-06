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Fluminense troca estampa e estreia marca no espaço máster

Tricolor estampa plataforma do grupo Superbet para cumprir regra de apostas

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 21:21
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Hulk comemora gol do Fluminense sobre o Corinthians
Fluminense vai estampar a marca Superscore no espaço máster para cumprir exigências da MP das bets (Foto: Peter Leone / Ofotográfico / Folhapress)

O torcedor tricolor verá uma novidade na parte frontal do uniforme do Fluminense a partir do confronto diante do Coritiba, nesta quinta-feira (8). O clube das Laranjeiras passa a estampar a logomarca da Superscore na propriedade máster da camisa. A empresa faz parte do mesmo grupo econômico da Superbet, e a substituição foi a manobra jurídica adotada para manter o contrato milionário ativo diante das novas restrições legais ao setor no país.

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A readequação no uniforme ocorre por conta do cumprimento da Medida Provisória n.º 1.394/2026, assinada pelo presidente da República no dia 25 de setembro. O texto proíbe a propaganda, oferta e exploração comercial de apostas esportivas de quota fixa em todo o território nacional. A legislação determinou o bloqueio imediato dos sites e aplicativos das casas de apostas a partir desta terça-feira, abrindo janela para a retirada das propagandas.

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Para contornar a proibição e evitar a perda de investimentos, a gestora da marca remanejou sua exposição para a Superscore, uma plataforma global gratuita focada em dados e estatísticas do esporte em tempo real. Por não conter qualquer tipo de publicidade de cotas (odds) ou direcionamento para palpites, a exibição da marca cumpre as exigências da nova MP sem ferir a regulamentação.

A mudança de estampa é uma manobra estritamente institucional e não altera os valores ou as bases contratuais firmadas na renovação feita em março deste ano. O contrato entre o Tricolor e a Superbet segue válido até o encerramento de 2029, podendo render até R$ 86 milhões anuais aos cofres do Fluminense (sendo R$ 53 milhões fixos e R$ 33 milhões atrelados ao cumprimento de metas esportivas e comerciais). A marca do grupo também permanece estampada na omoplata (topo das costas) da camisa.

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Com validade inicial de 120 dias, a Medida Provisória precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional para ser convertida definitivamente em lei. A estratégia do Fluminense foi acompanhada pelo São Paulo, clube que também é patrocinado pela mesma empresa e adotou a transição da marca em seu uniforme para proteger suas receitas operacionais.

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