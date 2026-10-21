O Fluminense terá que superar um retrospecto negativo diante do Palmeiras para chegar à final da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal. Além da desvantagem de 2 a 1 sofrida no Maracanã, o Tricolor carrega um histórico de dificuldades atuando como visitante contra o adversário.

Nos últimos 11 jogos disputados fora de casa diante do Palmeiras, o Fluminense conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e oito derrotas. O período inclui uma sequência de oito derrotas consecutivas, entre 2015 e 2021, que evidencia a dificuldade tricolor no confronto em território paulista.

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Uma dessas derrotas aconteceu justamente em uma decisão. Na semifinal da Copa do Brasil de 2015, o Fluminense perdeu por 2 a 1 no tempo normal e acabou eliminado nos pênaltis. O Palmeiras avançou à decisão e conquistou o título daquela edição.

O histórico de mata-matas também é desfavorável ao clube carioca. Antes da atual semifinal da Libertadores, Palmeiras e Fluminense haviam se enfrentado em três confrontos eliminatórios por competições oficiais, todos com classificação alviverde. Além da Copa do Brasil de 2015, o clube paulista levou a melhor na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1960 e nas quartas de final da Copa dos Campeões de 2002.

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Os últimos dez Fluminense x Palmeiras

Apesar das dificuldades como visitante e das eliminações, o retrospecto geral recente entre os clubes apresenta maior equilíbrio. Nos últimos dez encontros, independentemente do mando de campo, foram quatro vitórias para cada lado e dois empates. Veja na imagem abaixo:

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Últimos dez jogos entre Fluminense e Palmeiras (Foto: Arte/Lance!)

O cenário, porém, é mais complicado para o Fluminense na atual semifinal. Com a derrota por 2 a 1 no Maracanã, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Um triunfo por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Palmeiras joga pelo empate.