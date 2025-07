O Fluminense tem interesse na contratação de Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O brasileiro de 26 anos chamou atenção durante o Mundial de Clubes, quando enfrentou o Tricolor na terceira rodada da fase de grupos, no empate por 0 a 0.

O Flu abriu conversas para contar com o atacante que, apesar de ter nascido no Brasil, nunca atuou profissionalmente no país. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Victor Lessa.

Conheça Lucas Ribeiro, alvo do Fluminense

Lucas Ribeiro seguiu um caminho pouco convencional até se firmar no futebol do exterior. Natural do Maranhão, fez parte das categorias de base de Sampaio Corrêa e Moto Club antes de se transferir para o sub-19 do Pinheiros, em São Paulo. Foi justamente atuando em competições regionais que despertou o interesse do Valenciennes, da França, que o contratou em 2017. Por lá, iniciou no time B e depois ganhou espaço na equipe principal. Declaradamente torcedor do Palmeiras, Lucas deixou o Brasil ainda adolescente, com apenas 17 anos.

A trajetória do atacante na Europa foi marcada por uma longa sequência no futebol belga, onde defendeu clubes como Excelsior Virton, Charleroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren. A experiência acumulada abriu as portas para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Pelo clube sul-africano, se consolidou como titular absoluto e do time que disputou o Mundial de Clubes.

Os números são expressivos. Lucas soma 83 partidas, sendo 79 como titular, com 36 gols feitos e 20 assistências. Na Copa do Mundo, se destacou com um gol, contra o Borussia Dortmund, e uma assistência, contra o Ulsan Hyundai, no grupo E da competição, que contava ainda com o Fluminense.

