Uma das lideranças técnicas do elenco, Fábio cobrou uma mudança de postura no Fluminense após a nova derrota no Brasileirão, desta vez por 3 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. Para o goleiro, a equipe precisa evoluir em todos os aspectos, desde a concentração em campo até a dedicação nos treinamentos.

Internamente, as partes buscam solucionar pendências para retomar a campanha apresentada antes da viagem para o Mundial, quando o clube ainda brigava diretamente por uma vaga no G-4 do Brasileirão.

- Uma pergunta que é feita também para nós, dentro do grupo, da comissão, todos fazem essa pergunta, não tem uma resposta direta que a gente possa usar, a gente sabe que tem que melhorar em todos os aspectos, concentração, dedicação, e isso é Brasileiro. Algumas equipes oscilaram no começo, mas agora vem depois da parada, conseguindo fazer bons jogos e conseguindo as vitórias. A gente começou muito bem fazendo jogos bastante positivos, conseguimos resultados expressivos que nos deram uma tranquilidade para ir para o Mundial e fazer uma campanha no Mundial onde todo mundo valorizou. Mas ficou para trás - afirmou.

O goleiro afirmou não existir um problema central, mas sim um conjunto de situações adversas que afastam o time do futebol apresentado nos Estados Unidos.

- Dentro dos jogos, se concentrar cada vez mais para que a gente venha evitar momentos de desconcentração . Mas não é uma única resposta. São várias situações que são coisas do Campeonato Brasileiro e isso torna um campeonato cada vez mais difícil - completou.

Fabio em campo pelo Fluminense (Lucas Merçon/FFC)

Fluminense foca na Copa do Brasil

O Fluminense volta as atenções para um novo desafio após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira (30), a equipe comandada por Renato Gaúcho visita o Internacional no Sul do país, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com a má fase recente, o Tricolor caiu para a segunda metade da tabela de classificação e segue com 20 pontos conquistados.